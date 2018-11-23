Клопп: "Новый контракт Мане — отражение прогресса "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал подписание нового контракта с Садио Мане и даже нашел один повод для критики в адрес сенегальского нападающего.

В четверг вечером 10-й номер "красных" связал свое будущее с мерсисайдским клубом до 2023 года, последовав примеру своих партнеров по нападению Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха.



Клопп очень доволен прогрессом своего подопечного и считает, что Мане лишь нужно осознать, насколько классным игроком он является.



"Это отличная новость для каждого и очередная демонстрация того, насколько наши игроки привязаны к клубу — не только в настоящий момент времени, но и в плане будущего".



"Думаю, нет ни одного клуба в Европе, который не хотел бы обладать игроком вроде Садио, поэтому тот факт, что он хочет остаться с нами, кое-что говорит о нашем положении".



"Он очень важный игрок для нашей команды. Он излучает радость, и я думаю, это находит отражение на его игре и на его влиянии на поле".



"Единственный повод для критики, который у меня когда-либо был в отношении Садио, заключается в том, что временами он, возможно, просто не видит, насколько он хорош — он обладает абсолютно всем необходимым для атакующего игрока".



"Он оказывает большое влияние на нашу игру с момента своего перехода, но при этом становится лучше и лучше с каждым сезоном. Его траектория идет только вверх в плане его уровня и вклада в игру".



"Знаю, его партнеры по команде будут рады, как и мы, а также будут рады болельщики".



"Некоторые люди не знают, насколько амбициозен и голоден до успеха Садио, и это еще одна вещь, которая может быть не столь очевидной. Думаю, он целеустремлен сильнее, чем многие думают".



"Он хочет быть добиваться успеха с нами, и теперь он решил посвятить свои лучшие годы "Ливерпулю". Зная, что мы обладаем тем, кто всегда будет выкладываться без остатка, я как тренер не могу просить о большем", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".