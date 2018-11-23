Садио Мане заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане согласовал со своим клубом условия нового контракта до 2023 года.

Продлив сотрудничество с Роберто Фирмино в апреле и с Мохамедом Салахом в июле, теперь "красные" убедили и Мане связать свое будущее с мерсисайдским клубом. Стартовавшие в конце прошлого сезона переговоры увенчались успехом.

Новый контракт с повышением зарплаты до 180 тысяч фунтов в неделю стал для 26-летнего сенегальца наградой за тот прогресс, который Садио продемонстрировал с момента своего перехода из "Саутгемптона" за 34 млн. фунтов в июне 2016.

К настоящему моменту Мане сыграл уже 89 матчей за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований и забил 40 голов, являясь ключевым игроком в планах главного тренера Юргена Клоппа.

"Я очень счастлив продлить свое пребывание в "Ливерпуле". Это замечательный день для меня, и теперь я устремлен в будущее. Я хочу помочь команде и клубу исполнить наши мечты, особенно в плане трофеев".

"Я всегда говорил, что не колебался, когда мне предоставилась возможность перейти сюда. Это правильный клуб и правильный период времени, а также правильный тренер. Я перешел сюда и всегда был очень счастлив. Это было лучшее решение в моей карьере", — сообщил Мане.

Добавим, что в этом сезоне Мане отличился семь раз в 16 матчах, своей отличной игрой компенсировав некоторый упадок формы у партнеров по линии нападения.

Садио Мане



Метки контракты, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2018 00:35

Количество просмотров Просмотров: 374

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Последние комментарии:




  1. ba-29 23.11.2018 01:06 # ba-29
    Легенда Саутгемптона

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  2. slash-lfc 23.11.2018 01:04 # slash-lfc
    Топарик лютый.

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  3. ccchelsea 23.11.2018 00:59 # ccchelsea
    Топарь лютый. Но до 2023-го года сидеть без трофеев так себе затейка. Хотя ради 180 кусков в принципе можно и посидеть.

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  4. mikkiynwa 23.11.2018 00:48 # mikkiynwa
    Лучший.

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  5. gidro-met 23.11.2018 00:46 # gidro-met
    Лучше Челси команд почти нет!
    Это МС и Ливерпуль. и то не факт.

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  6. griezmann 23.11.2018 00:41 # griezmann
    1 Манчестер Сити

    КОРОЛИ на ТРОНЕ!!!

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