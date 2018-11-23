Садио Мане заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане согласовал со своим клубом условия нового контракта до 2023 года.

Продлив сотрудничество с Роберто Фирмино в апреле и с Мохамедом Салахом в июле, теперь "красные" убедили и Мане связать свое будущее с мерсисайдским клубом. Стартовавшие в конце прошлого сезона переговоры увенчались успехом.



Новый контракт с повышением зарплаты до 180 тысяч фунтов в неделю стал для 26-летнего сенегальца наградой за тот прогресс, который Садио продемонстрировал с момента своего перехода из "Саутгемптона" за 34 млн. фунтов в июне 2016.



К настоящему моменту Мане сыграл уже 89 матчей за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований и забил 40 голов, являясь ключевым игроком в планах главного тренера Юргена Клоппа.



"Я очень счастлив продлить свое пребывание в "Ливерпуле". Это замечательный день для меня, и теперь я устремлен в будущее. Я хочу помочь команде и клубу исполнить наши мечты, особенно в плане трофеев".



"Я всегда говорил, что не колебался, когда мне предоставилась возможность перейти сюда. Это правильный клуб и правильный период времени, а также правильный тренер. Я перешел сюда и всегда был очень счастлив. Это было лучшее решение в моей карьере", — сообщил Мане.



Добавим, что в этом сезоне Мане отличился семь раз в 16 матчах, своей отличной игрой компенсировав некоторый упадок формы у партнеров по линии нападения.



