Каррагер: "Мы не друзья с Невиллом"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заверил, что они так и не подружились с экс-игроком "Манчестер Юнайтед" Гари Невиллом за время совместной работы на телевидении.

Последние годы Каррагер и Невилл являются ведущими футбольными экспертами Sky Sports, хотя оба на короткое время оставляли телевидение: первый был отстранен от работы за плевок из окна автомобиля, а второй безуспешно пробовал себя в качестве тренера.



Во время эфиров Джейми и Гари выглядят лучшими приятелями, весело подшучивая друг на другом с учетом своего клубного прошлого, однако в реальности между ними нет дружбы.



"Когда я играл, он мне не нравился. Нет. Думаю, мы оба были похожи в своих клубах.. Мы не были суперзвездами. У нас для этого был Стивен Джеррард, у них — Дэвид Бекхэм или Эрик Кантона. Мы не хватали звезд с неба, но были преданы своим клубам".



"Мы оба были защитниками и понимали, как это работает. Атакующие игроки могут выиграть матч, а защитники могут проиграть матч, и наша работа состояла в том, чтобы не проигрывать матчи".



"Разве мы выглядим лучшими друзьями? Это только так выглядит! Это определенно не так!"



"Послушайте, он стал экспертом за три-четыре года до меня. Он был откровением, он был абсолютно великолепен. Затем нас поставили вместе, и я бы не сказал, что у нас появились какие-то отношения. Будучи игроками, мы пересекались в сборной Англии, но не слишком часто".



"Сейчас мы часто бываем вместе по работе — но никогда не звоним друг другу!" — цитирует Невилла The Independent.