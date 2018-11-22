Отец Сарри: "Маурицио с радостью бы остался в "Наполи"

Отец главного тренера "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его сын покинул "Наполи" минувшим летом лишь из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Отработав три сезона в "Наполи" и не договорившись с Де Лаурентисом о новом контракте, минувшим летом Сарри перешел на работу в "Челси", где пока проявляет себя с лучшей стороны.



Под руководством бывшего банкира "синие" до сих пор не потерпели ни одного поражения в Премьер-Лиге и отстают только на четыре очка от лидирующего "Манчестер Сити". И хотя Маурицио счастлив в Лондоне, его отъезд сюда из Неаполя во многом был вынужденной мерой.



"Он болел за "Наполи" со школьной скамьи, потому что он родился там. Неаполь остается в его сердце, и он с радостью бы продолжил тренировать "Наполи", но, к сожалению, у них что-то произошло с президентом. Я не знаю, что именно".



"Как бы то ни было, он очень счастлив в Англии. Пару недель назад я ездил повидать его и впервые посетил его матч. Он очень счастлив в Англии, а по-английски он говорил всегда", — сообщил Америго Сарри FirenzeViola.