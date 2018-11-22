Агуэро рад, что колено его больше не беспокоит

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признался, что испытал огромное облегчение после перенесенной в концовке прошлого сезона операции на колене.

Из-за проблемы, ставшей практически хронической, Агуэро был отправлен под нож хирурга для артроскопической операции в апреле, чтобы успеть восстановиться к Чемпионату Мира в России.



По-настоящему эффект от вновь здорового колена 30-летний аргентинец ощутил не на ЧМ-2018, а уже в новом сезоне, который он начал в прекрасной форме и забил 11 голов во всех соревнованиях.



"Да, теперь я чувствую себя здоровее. Дискомфорт в колене беспокоил меня продолжительное время, мне приходилось часто обращаться к медикам и физиотерапевтам. В концовке сезона я все-таки решился на операцию, чтобы успеть восстановиться к Чемпионату Мира".



Я долго страдал, но благодаря работе медиков и наших физиотерапевтов мне удавалось принимать участие в большинстве матчей, хотя дискомфорт был со мной всегда".



"Мне было больно на тренировках, и ситуация не становилась лучше, поэтому мы решились на операцию. Я хотел отправиться на Чемпионат Мира в хорошем состоянии, и сейчас я очень счастлив, потому что совершенно не чувствую боли".



"Мне повезло, у меня все получается. Пеп Гвардиола доволен мной. Я стараюсь делать то, что он просит от меня. Я стараюсь помогать команде и быть первым, кто начинает прессинг. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше и могу играть на более стабильном уровне", — цитирует Агуэро Sky Sports.