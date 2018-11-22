Почеттино надеется сыграть на новом стадионе в феврале
Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется, что в феврале его команда, наконец, сыграет на новом 62-тысячном стадионе.
Изначальные планы "шпор" завершить новую арену к сентябрю теперь выглядят нереалистичными и излишне амбициозными. С тех пор переезд неоднократно переносился, а его точная дата не определена до сих пор.
Однако Sky Sports ожидает, что в середине декабря "Тоттенхэм" все-таки сделает официальное заявление насчет переезда. Почеттино, посетивший новую арену в среду, рассчитывает окончательно покинуть "Уэмбли" в начале 2019 года.
"Я не страдаю от вещей, которые не произошли, или из-за ситуации, в которой мы не оказались, потому что это не в моих руках".
"Вчера днем мы побывали на объекте, проверили обстановку, посмотрели раздевалку и все такое. Мы в восторге и не можем дождаться переезда. Мы осознаем, несколько это великолепный проект для будущего клуба, он останется с "Тоттенхэмом" навсегда".
"Мы должны запастись терпением еще на месяц или два. Мы так расстроены, потому что надеялись сыграть там в 2018 году, но этого не случится. Поэтому мы должны мечтать и надеяться, что в январе или феврале все-таки переедем туда, и это будет великолепный момент для каждого, для болельщиков и игроков. Это станет огромным импульсом для нас", — цитирует Почеттино Sky Sports.
22.11.2018 22:00
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Последние комментарии:
С чем там вообще проблемы? Они же вроде как давным давно его построили.
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Февраль. А вообще было забавно читать год назад, как на совсем не построенном стадионе они уже будут в новом сезоне катать.
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