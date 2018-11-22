Грабара: "Не вижу большой разницы между собой и Алиссоном"

Юный голкипер "Ливерпуля" Камиль Грабара заявил, что не видит большой разницы в мастерстве между собой и первым номером "красных" Алиссоном.

Минувшим летом Алиссон переезжал на "Энфилд" по сделке стоимостью 67 миллионов фунтов в статусе самого дорого голкипера мира. Бразилец сразу же стал первым номером "Ливерпуля", позволив своему дублеру Симону Миньоле сыграть лишь один матч с начала сезона.



19-летний Грабара является номинально только третьим голкипером "Ливерпуля", обычно защищая ворота команды U-23. Однако поляк регулярно занимается с Алиссоном и Миньоле под наблюдением тренера вратарей "красных" Джона Ахтерберга, осознав, что от дорогостоящего бразильца его отличает лишь отсутствие опыта.



"Если я скажу, что хочу сказать, они ткнут в меня пальцем и скажут, что я перепутал небо с землей. Но я все равно это скажу: я вижу какой-либо огромной разницы между мной и Алиссоном. Твой уровень часто определяют детали, и опыт — одна из важнейших".



"Я не буду делать прогнозов относительно того, где вижу себя через несколько лет. Я лишь должен упорно трудиться и ждать от этого отдачи в виде своего развития или каких-либо событий", — сообщил Грабара Katowicki Sportem.