Сако открыт к переходу в клуб из Лиги Чемпионов

Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако намекнул, что может уйти в клуб из Лиги чемпионов.

В этом сезоне, несмотря на все проблемы "орлов", 28-летний Сако находится в отличной форме, в прошлом месяце получив свой первый с марта 2016 вызов в сборную Франции.



Возвращение Мамаду на международную сцену вызвало слухи о том, что большие клубы могут вновь обратить на него внимание, и экс-защитник "Ливерпуля" и ПСЖ только приветствует этот интерес.



"Я всегда был амбициозен и с юных лет упорно трудился, чтобы достичь высочайших уровней. Сегодня мои амбиции остаются прежними".



"Я хочу играть в самых важных соревнованиях. Если бы я сказал иначе, это означало бы, что мне не хватает амбиций и что я довольствуюсь тем, что имею".



"Почему я не должен помышлять о Лиге Чемпионов? Любой игрок "Кристал Пэлас" думает то же самое. Мы, футболисты, хотим играть в крупнейших соревнованиях и за лучшие клубы. Если это не так, тебе лучше играть в видеоигры", — сообщил Сако RMC.