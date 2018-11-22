Сако открыт к переходу в клуб из Лиги Чемпионов

Мамаду Сако Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако намекнул, что может уйти в клуб из Лиги чемпионов.

В этом сезоне, несмотря на все проблемы "орлов", 28-летний Сако находится в отличной форме, в прошлом месяце получив свой первый с марта 2016 вызов в сборную Франции.

Возвращение Мамаду на международную сцену вызвало слухи о том, что большие клубы могут вновь обратить на него внимание, и экс-защитник "Ливерпуля" и ПСЖ только приветствует этот интерес.

"Я всегда был амбициозен и с юных лет упорно трудился, чтобы достичь высочайших уровней. Сегодня мои амбиции остаются прежними".

"Я хочу играть в самых важных соревнованиях. Если бы я сказал иначе, это означало бы, что мне не хватает амбиций и что я довольствуюсь тем, что имею".

"Почему я не должен помышлять о Лиге Чемпионов? Любой игрок "Кристал Пэлас" думает то же самое. Мы, футболисты, хотим играть в крупнейших соревнованиях и за лучшие клубы. Если это не так, тебе лучше играть в видеоигры", — сообщил Сако RMC.



Метки Кристал Пэлас, Сако

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2018 20:00

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  1. jawen 22.11.2018 20:37 # jawen
    красавчик! ну что за топарь )

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  2. chebrec 22.11.2018 20:23 # chebrec
    Это когда он успел там поиграть то

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