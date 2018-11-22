Клопп: "Ливерпуль во многом стал лучше, чем в прошлом сезоне"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что по многим аспектам его команда стала лучше, чем в прошлом сезоне.

В этом сезоне "красные" демонстрирует зрелый и прагматичный футбол, которому порой не хватает той зрелищности и бесшабашности, как в прошлом сезоне.



Однако Клопп верит, что его команда во многом прибавила и должна прибавить еще. Юрген отказывается предъявлять какие-либо претензии своим игрокам.



"Все складывается хорошо, мне нравится этот сезон. Мы уже во многом прибавили, и у нас все еще остается пространство для дальнейшего прогресса. Однако впереди очень напряженный период".



"Мы можем прибавить — мы должны, и мы прибавим. Однако от настоящего момента и до тех пор, пока мы не будем показывать свой лучший футбол, нужно выигрывать свои матчи. Пока что мы с этим справляемся".



"Нет абсолютно никаких причин критиковать парней, они хорошо делают свою работу. Так много вещей стали лучше относительно прошлого года: оборона стала лучше, стандарты стали лучше, мы ведем себя гораздо более зрело в матчах, мы лучше контролируем игру. Мы стали лучше во многих вещах".



"В данный момент прошлого сезона мы не могли похвастать 20 хорошими матчами — мы проиграли "Тоттенхэму" в октябре. Да, в Лиге Чемпионов все было прекрасно, это правда. Кстати, матч в Белграде был просто одним плохим матчем, и я не ищу этому оправданий. И против "Наполи" мы сыграли не лучшим образом".



"Поэтому есть два дня, когда мы были не очень хороши, это правда. Но в остальных матчах мы были очень хороши. Мы обыграли ПСЖ — они потерпели одно поражение за весь сезон во всех турнирах, и оно случилось как раз против нас", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.