Клопп: "Ливерпуль во многом стал лучше, чем в прошлом сезоне"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что по многим аспектам его команда стала лучше, чем в прошлом сезоне.
В этом сезоне "красные" демонстрирует зрелый и прагматичный футбол, которому порой не хватает той зрелищности и бесшабашности, как в прошлом сезоне.
Однако Клопп верит, что его команда во многом прибавила и должна прибавить еще. Юрген отказывается предъявлять какие-либо претензии своим игрокам.
"Все складывается хорошо, мне нравится этот сезон. Мы уже во многом прибавили, и у нас все еще остается пространство для дальнейшего прогресса. Однако впереди очень напряженный период".
"Мы можем прибавить — мы должны, и мы прибавим. Однако от настоящего момента и до тех пор, пока мы не будем показывать свой лучший футбол, нужно выигрывать свои матчи. Пока что мы с этим справляемся".
"Нет абсолютно никаких причин критиковать парней, они хорошо делают свою работу. Так много вещей стали лучше относительно прошлого года: оборона стала лучше, стандарты стали лучше, мы ведем себя гораздо более зрело в матчах, мы лучше контролируем игру. Мы стали лучше во многих вещах".
"В данный момент прошлого сезона мы не могли похвастать 20 хорошими матчами — мы проиграли "Тоттенхэму" в октябре. Да, в Лиге Чемпионов все было прекрасно, это правда. Кстати, матч в Белграде был просто одним плохим матчем, и я не ищу этому оправданий. И против "Наполи" мы сыграли не лучшим образом".
"Поэтому есть два дня, когда мы были не очень хороши, это правда. Но в остальных матчах мы были очень хороши. Мы обыграли ПСЖ — они потерпели одно поражение за весь сезон во всех турнирах, и оно случилось как раз против нас", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
22.11.2018 19:00
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Последние комментарии:
В данный период прошлого года, лучше играли.
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Не выйдем же из группы. Уже есть за что критиковать. Он так говорит, будто в Кубке Лиги какой этот файл произошел.
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Поздравляю Болельщиков Сити с победой Лига Чемпионов, и поздравляю Стерлинга золотым мячом и Пепа лучшим тренером года
2 июня 2019
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Как же он заебал забывать свои интервью. Недавно он говорил, что не видит пространства для развития, хотя все смеялись тогда. Сейчас говорит, что есть куда расти, но все почему то продолжают смеяться с его слов.
Ну посмотрим, хуле топарь. Всяким Пеппам Саррим и Почеттином наставник
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Трофеи бери. Клоп!
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пепкаёб
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Клопп-топ!
Гроза пепки!
Нормал ван!
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