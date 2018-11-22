"Тоттенхэм" "упорно работает" над новым контрактом с Эриксеном

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил, что его клуб делает все возможное, чтобы склонить полузащитника Кристиана Эриксена к новому контракту.

Эриксен был приглашен к столу переговоров еще в конце прошлого сезона, однако спустя несколько месяцев стороны так и не приблизились к компромиссу.



В последнее время 26-летнего датчанина, чей контракт истекает в конце следующего сезона, настойчиво сватают в "Реал" и ПСЖ, однако Почеттино не переживает по этому поводу.



"И он сам, и мы знаем, что мы не сидим сложа руки. Конечно, мы упорно работаем над согласованием нового контракта".



"Клуб всегда пытается принимать лучшие решения. Думаю, Кристиан тоже обдумывает решение, которое будет лучшим для него. Мы не переживаем. Я никогда не переживаю в футболе".



"Конечно, я бы предпочел, чтобы он заключил новый контракт и остался бы в "Тоттенхэме" надолго. Это было бы великолепно", — цитирует Почеттино Evening Standard.