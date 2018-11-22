Пеллегрини: "Насри получит контракт, если вернется в форму"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что полузащитнику Самиру Насри придется хорошо потрудиться, чтобы заслужить контракт с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю.

В данный момент Насри завершает отбывать свою 18-месячную дисквалификацию от ВАДА и на днях уже приступил к тренировкам с "молотобойцами". С 1 января Самиру будет разрешено снова сыграть в футбол на профессиональном уровне.



Однако Пеллегрини не обещает, что его бывший подопечный по "Манчестер Сити" непременно получит контракт до конца сезона. Насри нужно будет доказать, что он этого заслуживает.



"Ожидаю ли я, что Насри станет игроком "Вест Хэма"? Время покажет. Самир работает с нами после длительной дисквалификации. Мы протянули ему руку помощи, чтобы он мог вернуться в футбол".



"Надеюсь, он наберет форму до конца года, и если мои ожидания оправдаются, мы постараемся сохранить его в "Вест Хэме", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.