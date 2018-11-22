Вертонген может сыграть с "Челси"
Защитник Ян Вертонген, пропустивший девять последних матчей "Тоттенхэма" из-за травмы задней поверхности бедра, может вернуться на футбольное поле в дерби против "Челси" в субботу.
Свой последний матч в Премьер-Лиге Вертонген сыграл еще в конце сентября. С тех пор "шпоры" набрали 12 очков из 15 возможных, трижды сохранив ворота на замке.
Однако возвращение Яна определенно добавит надежности обороне "Тоттенхэма". 31-летний бельгиец уже занимается без каких-либо ограничений и имеет шансы выйти против "Челси".
"Это очень хорошая новость, он тренируется в общей группе. Завтра мы решим, сможет ли он сыграть. Ян — игрок огромной важности для нас. Впереди очень насыщенный период, поэтому важно, чтобы наши игроки были здоровы", — цитирует главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино Sky Sports.
22.11.2018 17:40
Просмотров: 265
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
здоровья тоттенхэму
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий