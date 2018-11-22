Уилшир видит в Баркли "идеальный пример" для себя

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир назвал Росса Баркли из "Челси" "идеальным примером" того, как игрок может реабилитировать свою карьеру.

Оставив позади свои предыдущие проблемы с плохой формой и травмами, в этом сезоне Баркли вновь принялся демонстрировать свою лучшую игру, завоевал место в стартовом составе команды и снова стал вызываться в сборную Англии.



Ровно за тем же самым минувшим летом Уилшир отправился из родного "Арсенала" в "Вест Хэм". Успехи Джека гораздо скромнее, однако пример Баркли помогает ему не опускать руки.



"Тебе лишь нужно верить в свои способности. Пускай люди говорят, что пожелают. Росс — идеальный пример. Я так рад за него. Он мой хороший друг, и мы вместе были на Чемпионате Мира в Бразилии".



"Естественно, он отличный игрок, но иногда даже таким игрокам требуется время, чтобы заново встать на ноги. Он сменил клуб и перенес несколько травм. Дальше все сводится к твоей внутренней вере, и в конце концов он сделал так, чтобы за него говорили его футбольные способности".



"Лично я никогда не терял уверенность и всегда верил в себя. Это важно в футболе, потому что здесь бывают тяжелые времена. Но если ты всегда веришь в себя, за тебя будет говорить твоя игра", — сообщил Уилшир The Sun.