Уилшир видит в Баркли "идеальный пример" для себя
Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир назвал Росса Баркли из "Челси" "идеальным примером" того, как игрок может реабилитировать свою карьеру.
Оставив позади свои предыдущие проблемы с плохой формой и травмами, в этом сезоне Баркли вновь принялся демонстрировать свою лучшую игру, завоевал место в стартовом составе команды и снова стал вызываться в сборную Англии.
Ровно за тем же самым минувшим летом Уилшир отправился из родного "Арсенала" в "Вест Хэм". Успехи Джека гораздо скромнее, однако пример Баркли помогает ему не опускать руки.
"Тебе лишь нужно верить в свои способности. Пускай люди говорят, что пожелают. Росс — идеальный пример. Я так рад за него. Он мой хороший друг, и мы вместе были на Чемпионате Мира в Бразилии".
"Естественно, он отличный игрок, но иногда даже таким игрокам требуется время, чтобы заново встать на ноги. Он сменил клуб и перенес несколько травм. Дальше все сводится к твоей внутренней вере, и в конце концов он сделал так, чтобы за него говорили его футбольные способности".
"Лично я никогда не терял уверенность и всегда верил в себя. Это важно в футболе, потому что здесь бывают тяжелые времена. Но если ты всегда веришь в себя, за тебя будет говорить твоя игра", — сообщил Уилшир The Sun.
22.11.2018 17:00
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Последние комментарии:
Джек, просто встань с долбанной коляски. Или не вставай, кек.
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вообще не понятно что там в Челси Баркли творит. Вроде как игрок околоТоп но не то чтобы тащер как Делии Алли например...или Сане.
Те поярче звездят ребята, не так ли?
Поправьте, если чё
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