Уилшир видит в Баркли "идеальный пример" для себя

Росс Баркли Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир назвал Росса Баркли из "Челси" "идеальным примером" того, как игрок может реабилитировать свою карьеру.

Оставив позади свои предыдущие проблемы с плохой формой и травмами, в этом сезоне Баркли вновь принялся демонстрировать свою лучшую игру, завоевал место в стартовом составе команды и снова стал вызываться в сборную Англии.

Ровно за тем же самым минувшим летом Уилшир отправился из родного "Арсенала" в "Вест Хэм". Успехи Джека гораздо скромнее, однако пример Баркли помогает ему не опускать руки.

"Тебе лишь нужно верить в свои способности. Пускай люди говорят, что пожелают. Росс — идеальный пример. Я так рад за него. Он мой хороший друг, и мы вместе были на Чемпионате Мира в Бразилии".

"Естественно, он отличный игрок, но иногда даже таким игрокам требуется время, чтобы заново встать на ноги. Он сменил клуб и перенес несколько травм. Дальше все сводится к твоей внутренней вере, и в конце концов он сделал так, чтобы за него говорили его футбольные способности".

"Лично я никогда не терял уверенность и всегда верил в себя. Это важно в футболе, потому что здесь бывают тяжелые времена. Но если ты всегда веришь в себя, за тебя будет говорить твоя игра", — сообщил Уилшир The Sun.



Метки Баркли, Вест Хэм, Уилшир, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 22.11.2018 18:15 # vyrentz
    Джек, просто встань с долбанной коляски. Или не вставай, кек.

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  2. gidro-met 22.11.2018 17:20 # gidro-met
    вообще не понятно что там в Челси Баркли творит. Вроде как игрок околоТоп но не то чтобы тащер как Делии Алли например...или Сане.

    Те поярче звездят ребята, не так ли?

    Поправьте, если чё

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