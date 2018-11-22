Эмери: "Арсенал" был в упадке"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что его предшественник Арсен Венгер лишил команду баланса между обороной и атакой.

Прошлый сезон "канониры" завершили на шестом месте в Премьер-Лиге и лишь с 63 очками — наименьшим количеством очков за 22 года работы Венгера в клубе. По словам Эмери, ему досталась совершенно разбалансированная команда, где уделяли недостаточно внимания игре в обороне.



"С течением времени здесь стали волноваться только о техническом мастерстве и свободе атакующих действий, утратив оборонительную структуру".



"Я же хочу сочетать и то, и другое, сделав команду более конкурентоспособной. "Арсенал" был в упадке. Нам нужно было остановить падение и начать восхождение".



"Мы начали свою работу в "Арсенале", который практически не побеждал против команд топ-6. Даже в этом году, мы все еще никого не обыграли и имеем серьезные проблемы на выезде, но кое-в чем мы уже прибавили", — сообщил Эмери Marca.



Также испанский специалист признался, что встречался с Венгером после своего назначения в Северном Лондоне.



"Наш разговор был не о команде. Я встречался с ним лишь раз и потом еще немного. Я очень его уважаю, но как бы много он ни дал клубу, я должен был изменить некоторые вещи. Я сказал игрокам: "Мы начинаем с нулевого километра". Даже сейчас, месяцы спустя, я по-прежнему говорю: "Мы все еще в самом начале", — добавил Эмери.