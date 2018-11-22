Эмери: "Арсенал" был в упадке"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что его предшественник Арсен Венгер лишил команду баланса между обороной и атакой.

Прошлый сезон "канониры" завершили на шестом месте в Премьер-Лиге и лишь с 63 очками — наименьшим количеством очков за 22 года работы Венгера в клубе. По словам Эмери, ему досталась совершенно разбалансированная команда, где уделяли недостаточно внимания игре в обороне.

"С течением времени здесь стали волноваться только о техническом мастерстве и свободе атакующих действий, утратив оборонительную структуру".

"Я же хочу сочетать и то, и другое, сделав команду более конкурентоспособной. "Арсенал" был в упадке. Нам нужно было остановить падение и начать восхождение".

"Мы начали свою работу в "Арсенале", который практически не побеждал против команд топ-6. Даже в этом году, мы все еще никого не обыграли и имеем серьезные проблемы на выезде, но кое-в чем мы уже прибавили", — сообщил Эмери Marca.

Также испанский специалист признался, что встречался с Венгером после своего назначения в Северном Лондоне.

"Наш разговор был не о команде. Я встречался с ним лишь раз и потом еще немного. Я очень его уважаю, но как бы много он ни дал клубу, я должен был изменить некоторые вещи. Я сказал игрокам: "Мы начинаем с нулевого километра". Даже сейчас, месяцы спустя, я по-прежнему говорю: "Мы все еще в самом начале", — добавил Эмери.



Метки Арсенал, Венгер, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2018 16:00

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  1. vyrentz 22.11.2018 18:13 # vyrentz
    Я встречался с ним лишь раз и потом еще немного

    Один раз, как говорится...

    А если серьезно, то Арсенал сейчас самобитонируется на пятом месте. При Арсене хотя бы четвертое считалось нормой.

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  2. gidro-met 22.11.2018 17:21 # gidro-met
    Арсеналу до Севильи далеко?

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  3. tot35 22.11.2018 17:15 # tot35
    Если получиться вывести команду на уровень той севильи. Это будет великолепно.

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  4. gidro-met 22.11.2018 17:09 # gidro-met
    по уровню подтягивает Арсенал к Челси и Ливерпулю. До МС ещё канешн же далековато .

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  5. aliabiev 22.11.2018 17:07 # aliabiev
    одним словом Арсенал, сейчас все кричат какой Эмери топ, а потом в ЛЧ не попадут

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  6. parlour 22.11.2018 16:37 # parlour
    до трат Гвардиолы ему действительно ооочень далеко. Как тренер можно его оценить по выступлению с момента его прихода на Ивоби и Гендузи который из Лорьяна к слову пришел . Очень хорошее трансферное окно в условиях ограниченного бюджета.

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  7. staryi-eblan 22.11.2018 16:08 # staryi-eblan
    Хороший тренер, но до Гвардиолы ооооочень далеко

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