Эмери: "Арсенал" был в упадке"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что его предшественник Арсен Венгер лишил команду баланса между обороной и атакой.
Прошлый сезон "канониры" завершили на шестом месте в Премьер-Лиге и лишь с 63 очками — наименьшим количеством очков за 22 года работы Венгера в клубе. По словам Эмери, ему досталась совершенно разбалансированная команда, где уделяли недостаточно внимания игре в обороне.
"С течением времени здесь стали волноваться только о техническом мастерстве и свободе атакующих действий, утратив оборонительную структуру".
"Я же хочу сочетать и то, и другое, сделав команду более конкурентоспособной. "Арсенал" был в упадке. Нам нужно было остановить падение и начать восхождение".
"Мы начали свою работу в "Арсенале", который практически не побеждал против команд топ-6. Даже в этом году, мы все еще никого не обыграли и имеем серьезные проблемы на выезде, но кое-в чем мы уже прибавили", — сообщил Эмери Marca.
Также испанский специалист признался, что встречался с Венгером после своего назначения в Северном Лондоне.
"Наш разговор был не о команде. Я встречался с ним лишь раз и потом еще немного. Я очень его уважаю, но как бы много он ни дал клубу, я должен был изменить некоторые вещи. Я сказал игрокам: "Мы начинаем с нулевого километра". Даже сейчас, месяцы спустя, я по-прежнему говорю: "Мы все еще в самом начале", — добавил Эмери.
22.11.2018 16:00
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Последние комментарии:
Я встречался с ним лишь раз и потом еще немного
Один раз, как говорится...
А если серьезно, то Арсенал сейчас самобитонируется на пятом месте. При Арсене хотя бы четвертое считалось нормой.
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Арсеналу до Севильи далеко?
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Если получиться вывести команду на уровень той севильи. Это будет великолепно.
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по уровню подтягивает Арсенал к Челси и Ливерпулю. До МС ещё канешн же далековато .
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одним словом Арсенал, сейчас все кричат какой Эмери топ, а потом в ЛЧ не попадут
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до трат Гвардиолы ему действительно ооочень далеко. Как тренер можно его оценить по выступлению с момента его прихода на Ивоби и Гендузи который из Лорьяна к слову пришел . Очень хорошее трансферное окно в условиях ограниченного бюджета.
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Хороший тренер, но до Гвардиолы ооооочень далеко
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