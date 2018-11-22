Лукаку обратился к своим одноклубникам по поводу их разногласий с Моуриньо

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку призвал своих партнеров уладить разногласия с главным тренером Жозе Моуриньо, если таковые разногласия существуют.

Еще несколько недель назад казалось, что раздевалка "красных дьяволов" раскололась на два лагеря, первый из которых сохраняет веру в Моуриньо, а второй отчаянно хочет от него избавиться.



Сам Ромелу всегда был одним из любимчиков Жозе, который не раз становился для него щитом от критики. Лукаку считает, что игроки должны принять Моуриньо таким, какой он есть, не укрывая каких-либо обид.



"Думаю, у него хорошие отношения с игроками. Если честно, я не сильно уделяю внимание тому, какие у него отношения с другими игроками. Не думаю, что это должно как-то влиять на меня".



"Если у него есть какие-то разногласия с кем-либо, то возьми и сделай что-нибудь с этим. Черт возьми, ты взрослый человек, сделай что-нибудь с этим", — сообщил Лукаку Bleacher Report.