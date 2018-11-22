Сабалета уверен, что Насри пригодится "Вест Хэму"

Пабло Сабалета и Самир Насри Защитник "Вест Хэма" Пабло Сабалета уверен, что Самир Насри сможет принести пользу "молотобойцам".

В данный момент Насри завершает отбывать 18-месячную дисквалификацию за запрещенную для футболистов медицинскую процедуру. Самир твердо настроен возобновить игровую карьеру, решив вернуться в Премьер-Лигу, где он с успехом выступал за "Арсенал" и "Манчестер Сити".

На днях 31-летний француз приступил к тренировкам с командой Мануэля Пеллегрини, чтобы постараться заслужить контракт, и Сабалета верит, что его бывшему одноклубнику по "Сити" есть, что предложить.

"Мануэль очень хорошо знает Самира по совместной работе в "Манчестер Сити". Нам нужны игроки его качества, особенно после потери двух ключевых футболистов, которые добавляли мастерства команде. Я говорю про Мануэля Лансини, который получил травму летом перед Чемпионатом Мира, и про Джека Уилшира, который сейчас очень близок к возвращению в команду".

"Самир великолепен с мячом. Он один из тех игроков, которые помогают команде наладить контроль и разыгрывать мяч между линиями, благодаря чему у атакующих игроков возникают моменты".

"Самиру нужно немного времени. Он не тренировался более года, и иногда столь техничным игрокам нужно больше сосредоточиться на своей физической форме, чем на пасах и тому подобном".

"Мы знаем Самира и его мастерство. Когда он в форме, он игрок другого уровня, он великолепный игрок. Надеюсь, он вернет свои лучшие кондиции. Он должен чувствовать себя хорошо, потому что мы знаем, насколько требовательна Премьер-Лига", — цитирует Сабалету Sky Sports.



Метки Вест Хэм, Насри, Сабалета

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2018 14:00

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  1. french 22.11.2018 15:12 # french
    Текущий состав молотков по именам оч приличный, этих бы парней на года три омолодить и ту форму вернуть *(кроме Арнаутовича) и клуб биг4 готов.

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