Сабалета уверен, что Насри пригодится "Вест Хэму"

Защитник "Вест Хэма" Пабло Сабалета уверен, что Самир Насри сможет принести пользу "молотобойцам".

В данный момент Насри завершает отбывать 18-месячную дисквалификацию за запрещенную для футболистов медицинскую процедуру. Самир твердо настроен возобновить игровую карьеру, решив вернуться в Премьер-Лигу, где он с успехом выступал за "Арсенал" и "Манчестер Сити".



На днях 31-летний француз приступил к тренировкам с командой Мануэля Пеллегрини, чтобы постараться заслужить контракт, и Сабалета верит, что его бывшему одноклубнику по "Сити" есть, что предложить.



"Мануэль очень хорошо знает Самира по совместной работе в "Манчестер Сити". Нам нужны игроки его качества, особенно после потери двух ключевых футболистов, которые добавляли мастерства команде. Я говорю про Мануэля Лансини, который получил травму летом перед Чемпионатом Мира, и про Джека Уилшира, который сейчас очень близок к возвращению в команду".



"Самир великолепен с мячом. Он один из тех игроков, которые помогают команде наладить контроль и разыгрывать мяч между линиями, благодаря чему у атакующих игроков возникают моменты".



"Самиру нужно немного времени. Он не тренировался более года, и иногда столь техничным игрокам нужно больше сосредоточиться на своей физической форме, чем на пасах и тому подобном".



"Мы знаем Самира и его мастерство. Когда он в форме, он игрок другого уровня, он великолепный игрок. Надеюсь, он вернет свои лучшие кондиции. Он должен чувствовать себя хорошо, потому что мы знаем, насколько требовательна Премьер-Лига", — цитирует Сабалету Sky Sports.