Ибрагимович вспомнил о своем периоде в "Юнайтед"

Нападающий "ЛА Гэлакси" Златан Ибрагимович вспомнил о своем периоде в Англии, признавшись, что скучает по своим партнерам по "Манчестер Юнайтед".

Прибыв на "Олд Траффорд" в 2016 году в возрасте 35 лет, Ибрагимович быстро развеял сомнения относительно своей состоятельности. Швед наколотил 28 голов в своем дебютном английском сезоне, который был досрочно для него прерван травмой колена.



Ибрагимович был рад доказать неправоту скептиков и оставил очень теплые воспоминания об игроках "Юнайтед", включая Поля Погба, среди которых он чувствовал себя "Бенджамином Баттоном".



"Когда я отправлялся в Англию, то говорил с различным игроками, которых я знаю и мнению которых доверяю. Все они отговаривали меня от этого перехода. Они говорили, что о всей моей карьере будут судить по одному сезону. Если ты плохо проведешь этот сезон, люди скажут, что все предыдущее было бесполезно, потому что ты не смог проявить себя в Англии, но это лишь подстегнуло меня".



"Я пошел против всех и сказал, что хочу этого. Они думали, что я слишком стар. Мне было 35, и я заставил Премьер-Лигу выглядеть старой. Мне потребовалось три месяца, чтобы показать каждому, кто я такой. Это был мой вызов, и я никогда не игнорирую вызовы".



"Я скучаю по ним всем. Я великолепно проводил время в "Юнайтед". Там были Уазза (Уэйн Руни), Майкл Кэррик и все эти молодые парни, которые хотели показать себя миру и которые были очень голодны до этого. Мне было хорошо там, потому что я чувствовал себя зрелым парнем в окружении этих незрелых парней".



"Я никогда не играл с Полем Погба прежде и не знал его как человека. Мы лишь работали с одинаковыми тренерами, и когда я узнал его, то обнаружил в нем великолепного человека и великолепного футболиста. Но также того, кто нуждается в наставлениях".



"Он профессионал, который упорно трудится в матчах и никогда не пропускает ни матча, ни тренировки. Люди не видят всех этих вещей, они судят лишь по тому, что видят на протяжении 90 минут по телевизору или на стадионе".



"Когда у тебя что-то начинает получаться, то дальше все идет по накатанной. У нас было удивительное взаимопонимание на поле, мы очень помогали друг другу, я нуждался в нем, а он нуждался во мне. Мы великолепно провели первый год в "Юнайтед".



"Они заставили меня почувствовать Бенджамином Баттоном. Я становился моложе и моложе, но затем, к сожалению, случилась травма".



"Премьер-Лига должна быть счастлива, что я не приехал сюда 10 лет назад, потому что это была бы другая история. Вы видели, сколько я забил и сколько я забил в Премьер-Лиге. В лице "Юнайтед" я выбрал правильный клуб. Это был клуб и футболка, в которых мне было суждено блистать, и я блистал", — сообщил Ибрагимович BBC.