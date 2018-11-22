Ришарлисон благодарен "Эвертону" за свой прорыв в сборной Бразилии

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон поблагодарил свой клуб, который помог ему пробиться в сборную Бразилии.

Минувшим летом "ириски" приобрели Ришарлисона у "Уотфорда" за 40 миллионов фунтов. Этот трансфер вызвал немало вопросов, учитывая то, насколько нестабилен был бразилец в своем дебютном английском сезоне.



Однако Ришарлисон блестяще начал свою карьеру на "Гудисон Парк", забив шесть голов в 10 матчах Премьер-Лиги и обратив на себя внимание главного тренера сборной Бразилии Тите.



За свой шанс на международном уровне 21-летний нападающий ухватился обеими руками и во вторник против Камеруна забил победный гол, который стал для него третьим в шести матчах за сборную.



"Тренировки в "Эвертоне" проходят в высоком темпе. У нас собраны большие мастера в команде, и мы уделяем большое внимание деталям во время занятий".



"Это очень мне помогло — помогло стать лучше как игроку и прибавить в матчах, в том числе в матчах за сборную. Моя уверенность растет — не только в бразильской сборной, но и в "Эвертоне".



"Я нуждался в том, чтобы провести серию матчей за свой клуб и набраться больше опыта. Я так счастлив, что играю регулярно и влияю на исход матчей", — цитирует Ришарлисона Daily Mirror.