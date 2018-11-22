Гвардиола: "Я стал лучше благодаря Премьер-Лиге"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что работа в Премьер-Лиге помогла ему значительно улучшить свои тренерские навыки.

В 2016 году Гвардиола прибыл на "Этихад", уже считаясь одним из самых успешных тренеров мира. За плечами у Хосепа были три титула Ла Лиги и два трофея Лиги Чемпионов с "Барселоной", а также три титула Бундеслиги с "Баварией".

Однако 47-летний каталонец чувствует, что значительно прибавил с тех пор благодаря тому, какой сложной лигой является Премьер-Лига.

"Это тяжелейшая лига из-за количества матчей, из-за погоды, из-за рефери, которые постоянно говорят: "продолжай играть". А также из-за конкурентов, которых здесь много. Это единственная страна, где пять или шесть команд могут выиграть титул".

"Как тренер я стал лучше, чем был в Германии, и стал гораздо лучше, чем был в "Барселоне". Просто из-за того факта, что я нахожусь здесь".

"Сейчас я чувствую себя более классным тренером, потому что я научился справляться с этой лигой во многих отношениях".

"Это непредсказуемая лига — думаю, самая непредсказуемая из тех, где мне довелось бывать. Здесь стадионы, страсть. Когда смотришь Match of the Day и видишь эти обзоры и реакцию людей, реакцию толпы, это какое-то безумие. Люди смеются, кричат, обнимаются, и это хорошо".

"Мы делаем свою работу, и каждый в мире наблюдает за нами. Это великолепно", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 22.11.2018 12:15 # manutd-20champ
    а кто ему сказал, что он стал лучше?
    чувстовать можно только йух в жопе. он чувствует.

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  2. narcot 22.11.2018 11:19 # narcot
    поэтому стал вылетать не в 1/2, а в 1/4

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  3. sapojnik 22.11.2018 11:11 # sapojnik
    Лучший!
    Гений!
    КОРОЛЬ!

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