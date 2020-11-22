Дрогба: "Моуриньо выиграл бы титул два-три раза с "Сити"

Легенда "Челси" Дидье Дрогба заявил, что Жозе Моуриньо остается для него Особенным и смог бы выиграть Премьер-Лигу два или три раза если бы тренировал "Манчестер Сити", а не "Манчестер Юнайтед".

В период совместной работы на "Стэмфорд Бридж" Дрогба и Моуриньо добились огромных успехов, трижды выиграв Премьер-Лигу.



С момента своего назначения на "Олд Траффорд" в 2016 году Моуриньо пока не удается приблизиться к титулу, однако Дрогба убежден что проблема не в португальском специалисте.



"Думаю, отправь его в "Манчестер Сити", он выиграл бы лигу уже дважды или, может быть, трижды. Тебя критикуют, потому что ты приучил всех побеждать, побеждать и побеждать, но в данный момент не воспроизводишь эти результаты".



"Он не растерял свое мастерство. Посмотрите на всех главных тренеров, которые были в "Манчестер Юнайтед" за последние годы. Быть главным тренером после сэра Алекса Фергюсона непросто, да и деньги сейчас в футболе крутятся другие, нежели раньше".



"Люди обращают внимание только на лучших, а он определенно является одним из лучших, поэтому-то ему так и достается. Думаю, он принимает это вызов. Это большое испытание: как можно наслаждаться, когда тебя критикуют? Помимо всего прочего, он еще и человек".



"Он пытается изменить свой подход, и это признак лучших тренеров — когда у тебя что-то не получается, ты пытаешься изменить это", — сообщил Дрогба Daily Mirror.