Дрогба: "Моуриньо выиграл бы титул два-три раза с "Сити"

Жозе Моуриньо Легенда "Челси" Дидье Дрогба заявил, что Жозе Моуриньо остается для него Особенным и смог бы выиграть Премьер-Лигу два или три раза если бы тренировал "Манчестер Сити", а не "Манчестер Юнайтед".

В период совместной работы на "Стэмфорд Бридж" Дрогба и Моуриньо добились огромных успехов, трижды выиграв Премьер-Лигу.

С момента своего назначения на "Олд Траффорд" в 2016 году Моуриньо пока не удается приблизиться к титулу, однако Дрогба убежден что проблема не в португальском специалисте.

"Думаю, отправь его в "Манчестер Сити", он выиграл бы лигу уже дважды или, может быть, трижды. Тебя критикуют, потому что ты приучил всех побеждать, побеждать и побеждать, но в данный момент не воспроизводишь эти результаты".

"Он не растерял свое мастерство. Посмотрите на всех главных тренеров, которые были в "Манчестер Юнайтед" за последние годы. Быть главным тренером после сэра Алекса Фергюсона непросто, да и деньги сейчас в футболе крутятся другие, нежели раньше".

"Люди обращают внимание только на лучших, а он определенно является одним из лучших, поэтому-то ему так и достается. Думаю, он принимает это вызов. Это большое испытание: как можно наслаждаться, когда тебя критикуют? Помимо всего прочего, он еще и человек".

"Он пытается изменить свой подход, и это признак лучших тренеров — когда у тебя что-то не получается, ты пытаешься изменить это", — сообщил Дрогба Daily Mirror.



Метки Дрогба, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2018 10:00

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  1. lampard78 22.11.2018 12:30 # lampard78
    Даже не знаю, как бы Моур из всех этих Сильв, Стерлингов, КДБ и т.д. автобус построил. Он был бы ещё дырявее, чем нынешний МЮшный.

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  2. vvvv 22.11.2018 12:22 # vvvv
    Стоит добавить что стиль игры Сити тоже был бы другим.Сейчас когда подумаю что Сити будет ставить автобус...

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  3. chebrec 22.11.2018 11:57 # chebrec
    Всё верно

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  4. osivori 22.11.2018 10:57 # osivori
    нечего добавлять, моур в самом деле велик, просто маленько потерял нюх когда связался с покпа, лукаку и особенно с чилийцем

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  5. alexomck 22.11.2018 10:02 # alexomck
    Моур умел из средненьких дрогб и милит норм игроков делать, да. так бы о них и не узнал никто, до сих пор на него молятся.

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