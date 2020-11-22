Лапорт считает Рамоса лучшим защитником в мире

Эмерик Лапорт из "Манчестер Сити" признался, что эталоном защитника для него является Серхио Рамос из "Реала".

В этом сезоне 24-летний Лапорт превратился в незаменимого игрока для Хосепа Гвардиолы. Эмерик выходил в стартовом составе на все матчи "горожан" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



По словам Лапорта, однажды он надеется стать лучшим защитником на континенте, однако в данный момент Эмерик отдает это звание Рамосу.



"Хочу ли я стать лучшим защитником в Европе? Конечно. Любой защитник скажет вам это. Кто бы не хотел стать лучшим?"



"В данный момент лучшим защитником мира, наверное, является Серхио Рамос. Мы знаем, что должны соответствовать его стандартам или превосходить их, если хотим быть столь же хороши".



"У нас в "Сити" есть Венсан Компани, Николас Отаменди, Джон Стоунс. Все они отличные защитники, и все мы можем учиться друг у друга. Чтобы достичь вершины, ты должен иметь преимущество в своей игре перед другими, как имеет Рамос", — цитирует Лапорта Daily Mirror.



Также Эмерик рассказал, как чувствует себя в английском футболе, куда он прибыл из "Атлетика" в январе.



"Футбол здесь похож на Испанию, но в нем больше физической борьбы, и мне нравится это. Я наслаждаюсь этим с первого дня и чувствую себя здесь очень по-домашнему".



"Ты должен выкладываться на каждой тренировке и упорно трудиться, потому что нет другого способа достичь того, чего ты хочешь. Не существует секрета или волшебной формулы — только упорная работа и прилежность", — добавил Лапорт.