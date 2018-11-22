"Юнайтед" предложит улучшенный контракт Смоллингу

"Манчестер Юнайтед" инициировал переговоры с защитником Крисом Смоллингом о новом контракте со значительным увеличением зарплаты.

Действующий трудовой договор Смоллинга истекает в конце сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако "красные дьяволы" не планируют пользоваться этой опцией, а хотят сразу заключить новое долгосрочное соглашение.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, 29-летний игрок сборной Англии открыт к продлению сотрудничества, но надеется увеличить свою зарплату с текущих 80 до 120 тысяч фунтов в неделю.



Минувшим летом Крис не ездил с английской сборной на Чемпионат Мира, а пресса упорно сватала его в "Эвертон", однако Смоллинг остался на "Олд Траффорд" и смог вернуть доверие главного тренера Жозе Моуриньо.



Смоллинг является одним из самых стабильных игроков "Юнайтед" на старте этого сезона. В последние недели стало очевидно, что именно на Криса с Виктором Линделефом собирается делать ставку Моуриньо в центре обороны.



По информации издания, желание Моуриньо сохранить Смоллинга никак не связано с планами Жозе на зимнее трансферное окно — "Юнайтед" по-прежнему находится в поисках центрального защитника топ-уровня.