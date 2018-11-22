Гвардиола: "Рано или поздно я возглавлю какую-нибудь сборную"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "рано или поздно" оставит клубный футбол и будет работать с какой-нибудь сборной.

В данный момент Гвардиола проводит свой третий сезон на "Этихад". В прошлой кампании "горожане" установили рекорд Премьер-Лиги, взяв титул с 100 очкам, и кажется, что теперь они всерьез настроены еще раз переписать это достижение.



До своего назначения в Манчестере Хосеп столь же выдающимся образом трудился в "Барселоне" и "Баварии", однако однажды 47-летний Гвардиола хотел бы иметь более спокойную работу.



"Я бы хотел стать главным тренером национальной команды. Рано или поздно это произойдет, потому что мне нравится играть матчи каждые три дня, но иногда хочется чуть больше спокойствия, чуть больше времени для игры в гольф... Сейчас мне некогда играть в гольф".



"Поэтому, да, рано или поздно это произойдет, если, конечно, какая-нибудь сборная постучит в мою дверь. Время покажет", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.