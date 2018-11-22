Юлиан Вайгль может заменить Рэмси в "Арсенале"

"Арсенал" присмотрел полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля на замену Аарону Рэмси.

Как известно, "канониры" решили не предлагать новый контракт Рэмси, и тот теперь покинет "Эмирейтс" в конце сезона свободным агентом или будет продан в январе.



"Арсенал" уже начал готовиться к жизни без Аарона и присмотрел на замену валлийцу 23-летнего Вайгла, за интересом к которому стоит глава селекционной службы "канониров" Свен Мислинтат, сам поработавший в Дортмунде.



В 2015 именно Мислинтат помог Юлиану оказаться в "Боруссии" по сделке стоимостью 2 миллиона фунтов. Вайгль ездил со сборной Германии на Евро-2016 и был ключевым игроком дортмундцев при Томасе Тухеле в качестве главного тренера.



Однако в последние полтора года Вайгль не блещет, столкнувшись с травмами и возросшей конкуренцией на своей позиции. В этом сезоне Юлиан сыграл только 150 минут за лидеров Бундеслиги.



Как утверждает Bild, Мислинтат жаждет воссоединиться с Вайглем в Северном Лондоне. Однако трансферный бюджет "Арсенала" сильно ограничен, поэтому многое будет зависеть от цены, которую назовет "Боруссию".



Добавим, что 18 месяцев назад клуб из Дортмунда затребовал у "Манчестер Сити" 65 миллионов фунтов за Вайгля. Естественно, что "Арсенал" рассчитывает на гораздо меньшую цену.