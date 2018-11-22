Дидье Дрогба завершил игровую карьеру

Дидье Дрогба Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба подтвердил, что завершил свою игровую карьеру.

Свой первый матч в карьере в рамках высшего дивизиона Дрогба сыграл только в 23 года за "Генгам", куда он перебрался из выступавшего во французской Лиге 2 "Ле-Мана" в январе 2002. Спустя 18 месяцев Дидье оказался в "Марселе", а на следующий год был продан в "Челси" за 24 миллиона фунтов.

С клубом со "Стэмфорд Бридж" связан лучший отрезок карьеры экс-игрока сборной Кот-д'Ивуара. В свои первые восемь лет в "Челси" Дрогба завоевал три титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии и два Кубка Лиги. Дидье становился обладателем "Золотой бутсы" английского первенства в сезонах 2006/07 и 2009/10.

Сыграв ключевую роль в победе над "Баварией" в финале Лиги Чемпионов в мае 2012 года, Дрогба решил покинуть "Челси". Дидье провел шесть месяцев в "Шанхай Шеньхуа" и еще 18 в "Галатасарае", после чего вернулся к "синим".

Несмотря на уже солидный к тому моменту возраст, Дрогба забил семь голов за "Челси" в сезоне 2014/15, выиграл свой четвертый титул Премьер-Лиги и третий Кубок Лиги, после чего окончательно покинул клуб в статусе его лучшего бомбардира всех времен.

Таким образом, за два периода в "Челси" Дрогба провел 381 матч и забил 164 гола.

Финальный этап своей игровой карьеры Дидье посвятил МЛС. Сперва Дрогба выступал за "Монреаль Импакт", а затем стал играющим совладельцем клуба "Финикс Райзинг".

За сборную своей страны Дрогба забил 65 голов в 105 матчах, принял участие в трех Чемпионатах Мира и дважды признавался африканским Игроком Года.

"После этих 20 лет я решил закончить свою игровую карьеру", — сообщил 40-летний Дрогба BBC.



Метки видео, Дрогба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2018 05:55

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Последние комментарии:




  1. electric 22.11.2018 08:53 # electric
    Для клуба без истории конечно сойдёт за легенду. Чтобы стать настоящей легендой великих клубов - этого явно не достаточно. Я думаю все всё прекрасно понимают.

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  2. pauk 22.11.2018 08:35 # pauk
    Тру вождь!
    Даже после завершения карьеры заставляет гг страдать

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  3. liverbro 22.11.2018 08:32 # liverbro
    А где кожан баран? правильно,его здесь нету,он только под новостями с Ливерпулем пишет.этот парашник так горит,что наверное красные ему каждый день снятся.другие темы не обсуждает,настолько он ущербен и туп.просто обезьяна.глор который свет не видывал.жалко его даже немного.его в жизни никто не слушает, поэтому может только здесь грязь разводить.я бы на его ебло посмотрел.ну потом обоссал бы и в асфальт укатал

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  4. sobersid 22.11.2018 08:15 # sobersid
    Тень Анри)

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  5. meshuggah 22.11.2018 08:05 # meshuggah
    Величайший, король, легенда

    ps надо же, буквально вчера пересматривал два финала 12 года, когда две красные помойки были обосаны величайшим неподражаемым вождем.

    https://www.youtube.com/watch?v=lSSbgU_KKbQ

    https://www.youtube.com/watch?v=lDWgTW87W5I

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  6. armenicus 22.11.2018 07:50 # armenicus
    Лучший игрок синих всех времен. Никто не мог забивать таких важных голов, как он. Харизма и сила - сейчас таких игроков почти не осталось!

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  7. cezar 22.11.2018 07:17 # cezar
    В клуб его вернуть надо! Тренером нападающих!

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  8. red-devil-4ever 22.11.2018 07:15 # red-devil-4ever
    Кошмар Арсенала закончился))

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  9. reams 22.11.2018 07:10 # reams
    Вроде и навыигрывал дофига, а запомнился тем, что был всегда после Анри и плюс его коронная фраза всегда вызывает улыбку
    drogba: its a disgrace!! A fucking disgrace!!! ))

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  10. kanoniru-poker 22.11.2018 06:32 # kanoniru-poker
    Жалкая тень Анри, так и не стал по-настоящему топ игроком.

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  11. chelsea-69 22.11.2018 06:29 # chelsea-69
    Памятник ему заебеньте большой и черный
    А ногах потоптанный кононир и всякий скюм

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  12. januzaj00 22.11.2018 06:19 # januzaj00
    легенда галатасарая

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  13. mototroller 22.11.2018 06:11 # mototroller
    Легенда Челси!!! Как зарешал в финале ЛЧ

    ПС: первонах

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