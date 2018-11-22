Дидье Дрогба завершил игровую карьеру

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба подтвердил, что завершил свою игровую карьеру.

Свой первый матч в карьере в рамках высшего дивизиона Дрогба сыграл только в 23 года за "Генгам", куда он перебрался из выступавшего во французской Лиге 2 "Ле-Мана" в январе 2002. Спустя 18 месяцев Дидье оказался в "Марселе", а на следующий год был продан в "Челси" за 24 миллиона фунтов.



С клубом со "Стэмфорд Бридж" связан лучший отрезок карьеры экс-игрока сборной Кот-д'Ивуара. В свои первые восемь лет в "Челси" Дрогба завоевал три титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии и два Кубка Лиги. Дидье становился обладателем "Золотой бутсы" английского первенства в сезонах 2006/07 и 2009/10.



Сыграв ключевую роль в победе над "Баварией" в финале Лиги Чемпионов в мае 2012 года, Дрогба решил покинуть "Челси". Дидье провел шесть месяцев в "Шанхай Шеньхуа" и еще 18 в "Галатасарае", после чего вернулся к "синим".



Несмотря на уже солидный к тому моменту возраст, Дрогба забил семь голов за "Челси" в сезоне 2014/15, выиграл свой четвертый титул Премьер-Лиги и третий Кубок Лиги, после чего окончательно покинул клуб в статусе его лучшего бомбардира всех времен.



Таким образом, за два периода в "Челси" Дрогба провел 381 матч и забил 164 гола.



Финальный этап своей игровой карьеры Дидье посвятил МЛС. Сперва Дрогба выступал за "Монреаль Импакт", а затем стал играющим совладельцем клуба "Финикс Райзинг".



За сборную своей страны Дрогба забил 65 голов в 105 матчах, принял участие в трех Чемпионатах Мира и дважды признавался африканским Игроком Года.



"После этих 20 лет я решил закончить свою игровую карьеру", — сообщил 40-летний Дрогба BBC.



