"Кардифф" надеется арендовать Клайна у "Ливерпуля"
Аутсайдер Премьер-Лиги "Кардифф" надеется арендовать правого защитника "Ливерпуля" Натаниэль Клайна на вторую половину сезона.
27-летний Клайн выбыл из планов главного тренера "красных" Юргена Клоппа в результате стремительного прогресса Трента Александер-Арнольда и Джо Гомеса, которые надежно закрывают правый фланг обороны.
Приняв участие только в пяти матчах за весь прошлый сезон, в этой кампании Натаниэль оказался в еще более скверном положении — ни одной сыгранной минуты в рамках Премьер-Лиги. Естественно, это наводит Клайна на мысли о смене клуба.
Как стало известно Wales Online, помочь игроку сборной Англии реабилитировать свою карьеру готов "Кардифф". Новичок Премьер-Лиги попытается арендовать Клайна с возобновлением трансферного окна в январе.
Предполагается, что Клопп не будет препятствовать уходу Клайна за практикой. Единственной проблемой для "Кардиффа" может стать зарплата Натаниэля.
22.11.2018 00:05
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