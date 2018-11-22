"Кардифф" надеется арендовать Клайна у "Ливерпуля"

Аутсайдер Премьер-Лиги "Кардифф" надеется арендовать правого защитника "Ливерпуля" Натаниэль Клайна на вторую половину сезона.

27-летний Клайн выбыл из планов главного тренера "красных" Юргена Клоппа в результате стремительного прогресса Трента Александер-Арнольда и Джо Гомеса, которые надежно закрывают правый фланг обороны.



Приняв участие только в пяти матчах за весь прошлый сезон, в этой кампании Натаниэль оказался в еще более скверном положении — ни одной сыгранной минуты в рамках Премьер-Лиги. Естественно, это наводит Клайна на мысли о смене клуба.



Как стало известно Wales Online, помочь игроку сборной Англии реабилитировать свою карьеру готов "Кардифф". Новичок Премьер-Лиги попытается арендовать Клайна с возобновлением трансферного окна в январе.



Предполагается, что Клопп не будет препятствовать уходу Клайна за практикой. Единственной проблемой для "Кардиффа" может стать зарплата Натаниэля.