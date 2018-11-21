Клубы Премьер-Лиги выступили против ужесточения лимита на легионеров

Клубы Премьер-Лиги сделали совместное заявление, отвергнув инициативу FA по ужесточению лимита на иностранных игроков в высшем английском дивизионе.

Сегодня утром стало известно, что Ассоциация собирается настаивать на снижении предельно допустимого количества легионеров в заявках команд Премьер-Лиги с 17 до 13, независимо от судьбы Brexit.



Соответствующую инициативу исполнительный директор FA Мартин Гленн озвучил еще в минувший четверг на очередной встрече боссов клубов Премьер-Лиги, но не нашел поддержки.



В среду вечером клубы Премьер-Лиги публично озвучили свою позицию, выступив решительно против идеи Ассоциации.



"В данный момент мы не только оперируем в рамках установленных лимитов на игроков, не относящихся к доморощенным, но также создаем условия мирового уровня для воспитания футболистов, что находит отражение на успехах английских сборных всех возрастов".



"Это было хорошо доказано выступлением команд U-17 и U-20 на своих Чемпионатах Мира, а также взрослой команды на ЧМ-2018. Нет никаких свидетельств тому, что более строгий лимит, чем существующий, окажет положительное влияние на сборные", — цитирует The Guardian заявление Премьер-Лиги.



Добавим, что в данный момент только 30% игроков в Премьер-Лиге являются англичанами.