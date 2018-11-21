Клубы Премьер-Лиги выступили против ужесточения лимита на легионеров

Сборная Англии Клубы Премьер-Лиги сделали совместное заявление, отвергнув инициативу FA по ужесточению лимита на иностранных игроков в высшем английском дивизионе.

Сегодня утром стало известно, что Ассоциация собирается настаивать на снижении предельно допустимого количества легионеров в заявках команд Премьер-Лиги с 17 до 13, независимо от судьбы Brexit.

Соответствующую инициативу исполнительный директор FA Мартин Гленн озвучил еще в минувший четверг на очередной встрече боссов клубов Премьер-Лиги, но не нашел поддержки.

В среду вечером клубы Премьер-Лиги публично озвучили свою позицию, выступив решительно против идеи Ассоциации.

"В данный момент мы не только оперируем в рамках установленных лимитов на игроков, не относящихся к доморощенным, но также создаем условия мирового уровня для воспитания футболистов, что находит отражение на успехах английских сборных всех возрастов".

"Это было хорошо доказано выступлением команд U-17 и U-20 на своих Чемпионатах Мира, а также взрослой команды на ЧМ-2018. Нет никаких свидетельств тому, что более строгий лимит, чем существующий, окажет положительное влияние на сборные", — цитирует The Guardian заявление Премьер-Лиги.

Добавим, что в данный момент только 30% игроков в Премьер-Лиге являются англичанами.



Метки FA, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2018 23:00

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  1. yxaxaxaxaxa 21.11.2018 23:37 # yxaxaxaxaxa
    Мир на грани отказа от главенствующих верхушек с их шизофреническими идеями. Играют в футбол игроки , клубы. А законы принимает шайка евреев, давно пора это устройство пирамидное уничтожать или тупо отказываться. Клубы и их руководители должны принимать такие решения. А этот прогнивший ФА и УЕФА уже под следствие давно отправить

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  2. kojan 21.11.2018 23:30 # kojan
    АПЛ это бизнес проект, играть должны лучшие, успехи или не успехи сборной значимого влияния не оказывают на уровень футбола в АПЛ...

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  3. chebrec 21.11.2018 23:16 # chebrec
    Играть потом некому будет

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