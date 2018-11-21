"Барселоне" придется доплачивать за каждого игрока "Ливерпуля" до 2020 года

Филиппе Коутиньо "Барселона" не сможет покупать игроков "Ливерпуля" до 2020 года, только если не будет готова доплатить 89 миллионов фунтов сверху к трансферной стоимости каждого футболиста.

Сегодня утром в испанской прессе появилась информация, что в момент оформления трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо на "Ноу Камп" за 142 миллиона фунтов в январе два клуба также заключил секретное соглашение, по которому "Барселона" не сможет покупать других игроков "Ливерпуля" в течение трех лет.

Sky Sports удалось выяснить, что спортивный директор "красных" Майкл Эдвардс действительно заставил "Барселону" заключить подобное соглашение, но в реальности его условия несколько отличаются от озвученных в испанской прессе.

Во-первых, это соглашение рассчитано только до 2020 года. Во-вторых, запрета как такового не существует — просто за каждый трансфер игрока с "Энфилда" каталонский клуб будет вынужден добавить 100 млн. евро (89 млн. фунтов) сверху.

Отметим, что информация об этом соглашении появилась на фоне слухов об интересе "Барселоны" к нападающему Садио Мане, которого "Ливерпуль" сейчас пытается склонить к новому контракту.



Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 21.11.2018 22:22 # lfc-in-my-heart
    Можем завернуть Фирминбаева за 150+89млн фунтиков. Барса так обонкротится раньше, чем выиграет очередное ЛЧ. Гении маркетинга! А кто то платит за матчи, которых не было.....ору

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  2. chronicle 21.11.2018 22:18 # chronicle
    Просто напомню, что Муму заплатил Монако за матч которого не было

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  3. chebrec 21.11.2018 22:04 # chebrec
    Браво!
    Любишь кататься люби и саночки возить!

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