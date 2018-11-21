Игроки "Вулверхэмптон" разделят огромный бонус, если финишируют в топ-10

Игроки "Вулверхэмптона" разделят огромный бонус, если в этом сезоне финишируют в верхней половине таблицы Премьер-Лиги.

Как и все остальные клубы Премьер-Лиги, перед стартом сезона "волки" согласовали со своими игроками бонусную шкалу. По информации Sky Sports, главный тренер Нуну Эшпириту Санту лично настоял на том, чтобы у футболистов появилась большая заинтересованность выступить как можно лучше.



Если "Вулверхэмптон" завершит кампанию на 17-м месте, сразу над тройкой вылетевших команд, то подопечные Эшпириту Санту разделят между собой бонус в 3 миллиона фунтов. Но если "волки" смогут финишировать на 10-й строчке, то бонус более чем утроится — до 10 млн. фунтов.



Если "Вулверхэмптону" удастся стать седьмым и попасть в Лигу Европы, то общий бонус составит 12 млн. фунтов — или по 650 тыс. фунтов на каждого игрока.



Добавим, что в данный момент "волки" располагаются на 11-й позиции и вообще достаточно уверенно проводят этот сезон после выхода из Чемпионшипа, отобрав очки у обоих клубов из Манчестера и "Арсенала".