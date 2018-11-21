Акции "Юнайтед" рекордно снизились за более чем год

Глэйзеры "Манчестер Юнайтед" потерял в оценочной стоимости более 300 миллионов фунтов после резкого падения акций клуба на фондовой бирже Нью-Йорка.

Во вторник стоимость публичных акций "красных дьяволов" рухнула аж на 8.68 процентов —с 19.92 до 18.19 долларов за штуку к концу торгового дня.

Таким образом стоимость акций "Юнайтед" достигла своего минимума с октября 2017. При этом всего три месяца назад ценные расписки клуба с "Олд Траффорд" обновили свой максимум — 27.70 долларов за штуку.

Однако ESPN стало известно, что владельцы "Юнайтед" из семейства Глэйзеров не видят повода для беспокойства. Пускай за последний месяц стоимость акций их клуба упала на 14.5%, но в то же время, например, Netfilx рухнул сразу на 19.7%. Данный спад является общей тенденцией и затронул многие торгуемые на биржах США компании, не являясь намеком на какой-то кризис в конкретном бизнесе.

Добавим, лишь на прошлой неделе "Юнайтед" отчитался о снижении доходов и чистой прибыли, а также о том, что за 13 лет при Глэйзерах долг клуба снизился с 525 до лишь 492 млн. фунтов.

Стоимость акций МЮ



Метки Манчестер Юнайтед, финансы

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 844

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  1. selfish 21.11.2018 22:11 # selfish
    Начало конца

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  2. recyjoed 21.11.2018 21:51 # recyjoed
    Долг уменьшился в невероятных объемах! Аж на 32 млн!

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  3. smokekush 21.11.2018 21:42 # smokekush
    Это нормально на бирже так что ждем скорейшего роста акций

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  4. chebrec 21.11.2018 21:28 # chebrec
    Однако ESPN стало известно, что владельцы "Юнайтед" из семейства Глэйзеров не видят повода для беспокойства. Пускай за последний месяц стоимость акций их клуба упала на 14.5%, но в то же время, например, Netfilx рухнул сразу на 19.7%. Данный спад является общей тенденцией и затронул многие торгуемые на биржах США компании, не являясь намеком на какой-то кризис в конкретном бизнесе.

    Источник: http://fapl.ru/posts/66796/?c=1

    Выдохнули ребята!

    (ответить)

  5. reams 21.11.2018 21:27 # reams
    хех, можно закупать по дешевке

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  6. mr-s1n1st3r 21.11.2018 21:15 # mr-s1n1st3r
    К успеху идут.

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  7. klementino 21.11.2018 21:07 # klementino
    Сыпится на глазах помойка,прямо как Россия

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