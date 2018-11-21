Акции "Юнайтед" рекордно снизились за более чем год

"Манчестер Юнайтед" потерял в оценочной стоимости более 300 миллионов фунтов после резкого падения акций клуба на фондовой бирже Нью-Йорка.

Во вторник стоимость публичных акций "красных дьяволов" рухнула аж на 8.68 процентов —с 19.92 до 18.19 долларов за штуку к концу торгового дня.



Таким образом стоимость акций "Юнайтед" достигла своего минимума с октября 2017. При этом всего три месяца назад ценные расписки клуба с "Олд Траффорд" обновили свой максимум — 27.70 долларов за штуку.



Однако ESPN стало известно, что владельцы "Юнайтед" из семейства Глэйзеров не видят повода для беспокойства. Пускай за последний месяц стоимость акций их клуба упала на 14.5%, но в то же время, например, Netfilx рухнул сразу на 19.7%. Данный спад является общей тенденцией и затронул многие торгуемые на биржах США компании, не являясь намеком на какой-то кризис в конкретном бизнесе.



Добавим, лишь на прошлой неделе "Юнайтед" отчитался о снижении доходов и чистой прибыли, а также о том, что за 13 лет при Глэйзерах долг клуба снизился с 525 до лишь 492 млн. фунтов.



