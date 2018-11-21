"Юнайтед" может сделать предложение по Миленковичу в январе

"Манчестер Юнайтед" может сделать предложение по центральному защитнику "Фиорентины" Николе Миленковичу в зимнее трансферное окно.

21-летний Миленкович выходил в стартовом составе "фиалок" на все 12 матчей этого сезона Серии А, а также продолжает удерживать место в основе сборной Сербии после участия на ЧМ-2018 минувшим летом.



Как известно, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо находится в поисках усиления центра обороны с минувшего лета. На "Олд Траффорд" сватают различных защитников, включая Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" и Харри Магуайра из "Лестера", однако Sky Sports утверждает, что МЮ может остановить свой выбор на перспективном Миленковиче.



К покупке новичка на указанную позицию Моуриньо подталкивает тот факт, что "Юнайтед" пропустил аж 21 гол в 12 матчах Премьер-Лиги и в данный момент имеет отрицательную разницу мячей.



Однако Никола будет стоит дорого. Еще в сентябре президент "Фиорентины" Марио Коньини говорил, что летом его клуб отклонил предложение в 36 миллионов фунтов по сербу. С тех пор Миленкович лишь увеличил свою стоимость.



Sky Sports ожидает, что только сумма порядка 50 млн. фунтов позволит "Юнайтед" рассчитывать на приобретение Миленковича, которого также сватают в "Челси", "Арсенал" и "Ювентус". В 2017 году сами "фиалки" потратили на приглашение Николы из "Црвены Звезды" 4.5 млн. фунтов.



Также сообщается, что в качестве альтернативы Миленковичу "дьяволы" рассматривают 22-летнего датчанина Йоакима Андерсена из "Сампдории".