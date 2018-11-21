Александер-Арнольд вошел в пятерку номинантов на Golden Boy 2018 года

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд вошел в финальный шорт-лист из пяти претендентов на награду Golden Boy, ежегодно вручаемую лучшему футболисту Европы не старше 21 года.

В прошлом сезоне Александер-Арнольд пробился в основу "красных", помог им достичь финала Лиги Чемпионов, а также заявил о себе в сборной Англии. В этой кампании Трент не сбавляет обороты, демонстрируя очень зрелую и надежную игру.

Конкуренцию 20-летнему англичанину составят нападающий "Милана" Патрик Кутроне, защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт, нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт и нападающий "Реала" Винисиус Жуниор.

За пределами топ-5 остались Фил Фоден из "Манчестер Сити", Диогу Далот из "Манчестер Юнайтед", Том Дэвис из "Эвертона" — и даже Килиан Мбаппе из ПСЖ, что стало некоторой сенсацией.

Добавим, что судьбу приза определит голосование 30 журналистов из ведущих изданий континента. Награда найдет своего обладателя 18 декабря.



Метки Golden Boy, Александер-Арнольд, Ливерпуль, награды

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 21.11.2018 19:54 # chr1s8rown
    не соперники

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  2. naby-keita 21.11.2018 19:24 # naby-keita
    Поздравляем Трента с наградой. Заслужил красавчик

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  3. lfcynwa 21.11.2018 19:16 # lfcynwa
    либо де Лигт, либо Трент(что скорее всего и произойдет), остальные в пролете.

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  4. electric 21.11.2018 19:11 # electric
    Топарь для своих лет. Конкурентов нет практически.

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  5. fascll 21.11.2018 19:02 # fascll
    ясно, Мбаппе - ЗМ
    Трент - голден бой

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