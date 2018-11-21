Александер-Арнольд вошел в пятерку номинантов на Golden Boy 2018 года

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд вошел в финальный шорт-лист из пяти претендентов на награду Golden Boy, ежегодно вручаемую лучшему футболисту Европы не старше 21 года.

В прошлом сезоне Александер-Арнольд пробился в основу "красных", помог им достичь финала Лиги Чемпионов, а также заявил о себе в сборной Англии. В этой кампании Трент не сбавляет обороты, демонстрируя очень зрелую и надежную игру.



Конкуренцию 20-летнему англичанину составят нападающий "Милана" Патрик Кутроне, защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт, нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт и нападающий "Реала" Винисиус Жуниор.



За пределами топ-5 остались Фил Фоден из "Манчестер Сити", Диогу Далот из "Манчестер Юнайтед", Том Дэвис из "Эвертона" — и даже Килиан Мбаппе из ПСЖ, что стало некоторой сенсацией.



Добавим, что судьбу приза определит голосование 30 журналистов из ведущих изданий континента. Награда найдет своего обладателя 18 декабря.