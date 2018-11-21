Эриксен призвал не верить слухам насчет своего ухода из "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен призвал не верить слухам, связывающим его с уходом из лондонского клуба.

Вот уже несколько месяцев "шпоры" безуспешно пытаются продлить контракт Кристиана, истекающий в конце следующего сезона. В данный момент Эриксен получает только 70 тысяч фунтов в неделю, что совершенно не соответствует той важной роли, которую он играет в команде Маурисио Почеттино.



Буквально накануне издание The Sun сообщило, что "Реал" увидел в Эриксене преемника для Луки Модрича и теперь готов заплатить за 26-летнего датчанина 40 миллионов фунтов. Однако сам Кристиан считает эту историю выдумкой.



"Ходит так много историй... Не нужно им верить. По крайней мере, исходя из того, что известно мне", — цитирует Эриксена Daily Mail.