"Челси" отклонит все предложения насчет Кристенсена в январе

"Челси" собирается блокировать любые предложения — и об аренде, и о покупке — насчет защитника Андреаса Кристенсена в зимнее трансферное окно.

Окрепнув в менхенгладбахской "Боруссии" и вернувшись на "Стэмфорд Бридж" летом 2017, прошлый сезон Кристенсен провел в качестве основного игрока "синих".



Однако с приходом Маурицио Сарри на должность главного тренера изменилась игровая схема "Челси", а заодно и роль 22-летнего датчанина, который крепко сел в запас.



В этом сезоне Премьер-Лиги Андреас не сыграл ни минуты, а отец защитника практически в ультимативной форме заявил, что Кристенсен покинет "Челси" в январе, если не начнет чаще выходить на поле.



Проблемы Кристенсена привлекли внимание целого ряда клубов из Испании, Италии и Германии, который с радостью обеспечили бы Андреаса игровой практикой на вторую половину сезона, однако у "синих" другие планы в отношении защитника.



Evening Standard стало известно, что "Челси" не отпустит Кристенсена зимой ни при каких обстоятельствах. Андреас лишь в январе заключил новый контракт на четыре с половиной года, и клуб может быть спокоен насчет будущего игрока.



Сарри считает Кристенсена ценным игроком и рассчитывает на помощь Андреаса в насыщенный зимний период, когда придется играть по два матча в неделю.