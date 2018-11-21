"Челси" отклонит все предложения насчет Кристенсена в январе
"Челси" собирается блокировать любые предложения — и об аренде, и о покупке — насчет защитника Андреаса Кристенсена в зимнее трансферное окно.
Окрепнув в менхенгладбахской "Боруссии" и вернувшись на "Стэмфорд Бридж" летом 2017, прошлый сезон Кристенсен провел в качестве основного игрока "синих".
Однако с приходом Маурицио Сарри на должность главного тренера изменилась игровая схема "Челси", а заодно и роль 22-летнего датчанина, который крепко сел в запас.
В этом сезоне Премьер-Лиги Андреас не сыграл ни минуты, а отец защитника практически в ультимативной форме заявил, что Кристенсен покинет "Челси" в январе, если не начнет чаще выходить на поле.
Проблемы Кристенсена привлекли внимание целого ряда клубов из Испании, Италии и Германии, который с радостью обеспечили бы Андреаса игровой практикой на вторую половину сезона, однако у "синих" другие планы в отношении защитника.
Evening Standard стало известно, что "Челси" не отпустит Кристенсена зимой ни при каких обстоятельствах. Андреас лишь в январе заключил новый контракт на четыре с половиной года, и клуб может быть спокоен насчет будущего игрока.
Сарри считает Кристенсена ценным игроком и рассчитывает на помощь Андреаса в насыщенный зимний период, когда придется играть по два матча в неделю.
21.11.2018 17:00
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