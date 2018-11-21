FA сделала предупреждение Гвардиоле

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отделался формальным предупреждением за свои комментарии насчет рефери Энтони Тэйлора перед дерби против "Манчестер Юнайтед".

На пресс-конференции перед городским дерби, выигранным "горожанами" со счетом 3:1, журналисты попросили Гвардиолу прокомментировать назначение на этот матч Тэйлора, который рос в шести милях от стадиона "красных дьяволов" "Олд Траффорд".



Каталонский тренер не сказал ничего плохого насчет 40-летнего Тэйлора — даже наоборот — выразив уверенность, что Энтони справится со своей работой, какую бы команду он ни поддерживал.



Однако правила FA запрещают тренерам рассуждать насчет судейства перед матчами, даже в хвалебной манере. Учитывая это, Ассоциация потребовала объяснений у Гвардиолы.



Сегодня в этой истории была поставлена точка. FA не решилась оштрафовать или дисквалифицировать Хосепа, лишь сделав формальное предупреждение. Однако в случае повторной провинности Гвардиолу будет ждать более суровое наказание.