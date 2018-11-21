FA сделала предупреждение Гвардиоле

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отделался формальным предупреждением за свои комментарии насчет рефери Энтони Тэйлора перед дерби против "Манчестер Юнайтед".

На пресс-конференции перед городским дерби, выигранным "горожанами" со счетом 3:1, журналисты попросили Гвардиолу прокомментировать назначение на этот матч Тэйлора, который рос в шести милях от стадиона "красных дьяволов" "Олд Траффорд".

Каталонский тренер не сказал ничего плохого насчет 40-летнего Тэйлора — даже наоборот — выразив уверенность, что Энтони справится со своей работой, какую бы команду он ни поддерживал.

Однако правила FA запрещают тренерам рассуждать насчет судейства перед матчами, даже в хвалебной манере. Учитывая это, Ассоциация потребовала объяснений у Гвардиолы.

Сегодня в этой истории была поставлена точка. FA не решилась оштрафовать или дисквалифицировать Хосепа, лишь сделав формальное предупреждение. Однако в случае повторной провинности Гвардиолу будет ждать более суровое наказание.



Метки FA, Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери, Тэйлор

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2018 16:35

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  1. slash-lfc 21.11.2018 17:49 # slash-lfc
    Ору. Журналисты спросили - он ответил. Его сделали виноватым. Чтааааааа.

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  2. arhangel777 21.11.2018 17:00 # arhangel777
    Что за понос несут эти понос..ики? Что не так было сказано? Вроде все в рамках нормы, просто сказали что нам поф..г кто судит матч, мы все равно их вынесем! КОРОЛИ!

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  3. suddenly 21.11.2018 16:41 # suddenly
    Купили как УЕФА?

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