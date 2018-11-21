FA сделала предупреждение Гвардиоле
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отделался формальным предупреждением за свои комментарии насчет рефери Энтони Тэйлора перед дерби против "Манчестер Юнайтед".
На пресс-конференции перед городским дерби, выигранным "горожанами" со счетом 3:1, журналисты попросили Гвардиолу прокомментировать назначение на этот матч Тэйлора, который рос в шести милях от стадиона "красных дьяволов" "Олд Траффорд".
Каталонский тренер не сказал ничего плохого насчет 40-летнего Тэйлора — даже наоборот — выразив уверенность, что Энтони справится со своей работой, какую бы команду он ни поддерживал.
Однако правила FA запрещают тренерам рассуждать насчет судейства перед матчами, даже в хвалебной манере. Учитывая это, Ассоциация потребовала объяснений у Гвардиолы.
Сегодня в этой истории была поставлена точка. FA не решилась оштрафовать или дисквалифицировать Хосепа, лишь сделав формальное предупреждение. Однако в случае повторной провинности Гвардиолу будет ждать более суровое наказание.
21.11.2018 16:35
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Ору. Журналисты спросили - он ответил. Его сделали виноватым. Чтааааааа.
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Что за понос несут эти понос..ики? Что не так было сказано? Вроде все в рамках нормы, просто сказали что нам поф..г кто судит матч, мы все равно их вынесем! КОРОЛИ!
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Купили как УЕФА?
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