"Интер" готов продать Перишича в МЮ за 31 миллион фунтов

Иван Перишич "Манчестер Юнайтед" может предпринять третью попытку заполучить вингера "Интера" Ивана Перишича.

Напомним, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо охотился за игроком сборной Хорватии на протяжении двух последних летних трансферных окон.

Например, минувшим летом "Интер" оценил свою звезду в 48 миллионов фунтов. Платить такие деньги боссы "Юнайтед" отказались — к большому разочарованию Моуриньо.

Однако третья попытка может оказаться удачной. Как стало известно Evening Standard от своих источников в Италии, сейчас клуб Серии А значительно снизил цену за Перишича и теперь готов отпустить Ивана, этой зимой отмечающего 30-летие, за 31 млн. фунтов.

Теперь "Юнайтед" необходимо решить, готовы ли они инвестировать такие деньги в уже не молодого, но все еще классного игрока, который безусловно оживил бы игру "дьяволов" на правом краю атаки.

Добавим, что после блестящего для сборной Хорватии и лично Перишича Чемпионата Мира в России Иван несколько сбавил обороты, забив только два гола в 12 матчах Серии А этого сезона и уже трижды побывав на скамейке запасных.



Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Перишич

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1394

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. el-ray 21.11.2018 16:56 # el-ray
    не нужен был.

    (ответить)

  2. alexomck 21.11.2018 16:28 # alexomck
    ну такое, хотя убежать и прострелить ещё может. Санчеса бы сплавить, только куда с такой личкой...

    (ответить)

  3. brown-ale 21.11.2018 16:26 # brown-ale
    Уже старик для позиции вингера. Интер просто ищет куда подороже слить затухающего игрока.

    (ответить)

  4. blueswin 21.11.2018 16:11 # blueswin
    сбавил обороты, забив только два гола в 12 матчах Серии А этого сезона и уже трижды побывав на скамейке запасных.

    однозначно покупайте

    (ответить)

  5. mancunia-planet 21.11.2018 16:07 # mancunia-planet
    Чмаур, аут!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: