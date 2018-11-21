"Интер" готов продать Перишича в МЮ за 31 миллион фунтов

"Манчестер Юнайтед" может предпринять третью попытку заполучить вингера "Интера" Ивана Перишича.

Напомним, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо охотился за игроком сборной Хорватии на протяжении двух последних летних трансферных окон.



Например, минувшим летом "Интер" оценил свою звезду в 48 миллионов фунтов. Платить такие деньги боссы "Юнайтед" отказались — к большому разочарованию Моуриньо.



Однако третья попытка может оказаться удачной. Как стало известно Evening Standard от своих источников в Италии, сейчас клуб Серии А значительно снизил цену за Перишича и теперь готов отпустить Ивана, этой зимой отмечающего 30-летие, за 31 млн. фунтов.



Теперь "Юнайтед" необходимо решить, готовы ли они инвестировать такие деньги в уже не молодого, но все еще классного игрока, который безусловно оживил бы игру "дьяволов" на правом краю атаки.



Добавим, что после блестящего для сборной Хорватии и лично Перишича Чемпионата Мира в России Иван несколько сбавил обороты, забив только два гола в 12 матчах Серии А этого сезона и уже трижды побывав на скамейке запасных.