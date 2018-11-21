Уилшир и Кэрролл будут готовы помочь "Вест Хэму" против "Сити"

Энди Кэрролл и Джек Уилшир В субботнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" "Вест Хэм" может получить мощное подкрепление в лице выздоровевших Джека Уилшира и Энди Кэрролла.

Кэрролл еще не провел ни минуты на поле в этом сезоне после перенесенной летом операции на лодыжке. Однако 29-летний нападающий уже достаточно давно тренируется, а на прошлой неделе сыграл 45 в товарищеском матче против "Брентфорда" за закрытыми дверьми.

Что касается Уилшира, то причина его отсутствия та же — операция на поврежденной лодыжке. Свой последний матч 26-летний полузащитник сыграл еще 1 сентября против "Вулверхэмптона". Восстановление Джека задержалось из-за рецидива, но сейчас все проблемы уже позади.

Как стало известно Sky Sports, в оставшиеся до уикенда дни Уилшир и Кэрролл надеются набрать достаточную форму, чтобы главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини включил их в число запасных.



Метки Вест Хэм, Кэрролл, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2018 15:00

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  1. french 21.11.2018 15:59 # french
    А вот и первое поражение МС

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  2. star69 21.11.2018 15:15 # star69
    Два стекла на одном фото)

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