Уилшир и Кэрролл будут готовы помочь "Вест Хэму" против "Сити"

В субботнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" "Вест Хэм" может получить мощное подкрепление в лице выздоровевших Джека Уилшира и Энди Кэрролла.

Кэрролл еще не провел ни минуты на поле в этом сезоне после перенесенной летом операции на лодыжке. Однако 29-летний нападающий уже достаточно давно тренируется, а на прошлой неделе сыграл 45 в товарищеском матче против "Брентфорда" за закрытыми дверьми.



Что касается Уилшира, то причина его отсутствия та же — операция на поврежденной лодыжке. Свой последний матч 26-летний полузащитник сыграл еще 1 сентября против "Вулверхэмптона". Восстановление Джека задержалось из-за рецидива, но сейчас все проблемы уже позади.



Как стало известно Sky Sports, в оставшиеся до уикенда дни Уилшир и Кэрролл надеются набрать достаточную форму, чтобы главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини включил их в число запасных.