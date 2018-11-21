Директор "Арсенала" оценил ущерб от непопадания в Лигу Чемпионов

Управляющий директор "Арсенала" Винай Венкатешам оценил ущерб от непопадания клуба в Лигу Чемпионов в "десятки миллионов фунтов".

В двух предыдущих сезонах "канонирам" не удавалось финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, в результате чего они были вынуждены довольствоваться выступлением во втором по значимости клубном турнире Европы.



Смена главного тренера минувшим летом была обусловлена в том числе и стремлением "Арсенала" вернуться в Лигу Чемпионов, потому что выступление в Лиге Европы не позволяет клубу поддерживать свою зарплатную ведомость и иметь средства на трансферы на хорошем уровне.



"Думаю, эффект от этого ощущается во всем — это материального рода аспект, потому что в финансовом отношении Лига Европы совсем не так выгодна, как Лига Чемпионов".



"Сложно назвать цифры, потому что это зависит от того, как успешно ты выступаешь в Лиге Европы, как успешно ты выступаешь в Лиге Чемпионов, какое количество английских клубов принимает участие в обоих турнирах".



"Однако речь идет о десятках миллионах фунтов, поэтому у нас есть финансовый стимул, чтобы вернуться в Лигу Чемпионов. В то же время мы хотим участвовать в крупнейших матчах, а Лига Чемпионов — это крупнейшее соревнование".



"Чем больше лет мы проводим без Лиги Чемпионов, тем сильнее давление на нашу бизнес-модель. Тем не менее, нет такого момента, когда это может стать катастрофической проблемой, мы ничуть не близки к этому", — цитирует Венкатешама Daily Mail.