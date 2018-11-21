FA настаивает на ужесточении лимита на легионеров в Премьер-Лиге

FA собирается ужесточить лимит на иностранных игроков в заявках команд Премьер-Лиги с 17 до 13, независимо от исхода по Brexit.

В данный момент правила в отношении легионеров в Премьер-Лиге весьма лояльны, а привлекать игроков из Евросоюза клубы высшего английского дивизиона и вовсе могут без необходимости обращаться за разрешением на работу.



Сейчас каждый участник Премьер-Лиги обязан иметь в своей заявке из 25 игроков минимум восемь доморощенных футболистов, тогда как все остальные могут быть иностранцами.



Желая улучшить качество иностранных игроков и повысить шансы английской молодежи на игровое время, недавно Ассоциация выступила с инициативой по ужесточению лимита на легионеров. Данную идею исполнительный директор FA Мартин Гленн озвучил на собрании боссов клубов Премьер-Лиги в прошлый четверг.



Несмотря на то, что предложение Гленна было встречено в штыки, FA не собирается отказываться от своих планов. Но в качестве уступки Ассоциация готова установить единые критерии по привлечению игроков как из ближнего зарубежья, так и дальнего. В таком случае выход Британии из Европейского союза не будет иметь катастрофического значения для клубов Премьер-Лиги.



Как отмечает The Telegraph, только 65% выступающих сейчас в Премьер-Лиге игроков с паспортами Евросоюза могли бы автоматически получить разрешение на работу, если бы Brexit удался, поэтому в интересах клубов высшего дивизиона прислушаться к инициативе FA.



В данный момент наибольшее количество иностранных игроков из числа клубов Премьер-Лиги наблюдается в "Манчестер Сити", "Тоттенхэме", "Брайтоне", "Хаддерсфилде" и "Уотфорде" — максимальное 17. Еще у четырех — "Челси", "Ливерпуля", "Фулхэма" и "Вест Хэма" — по 16. У "Арсенала" 15 легионеров, у "Манчестер Юнайтед" — 13. Меньше всех в "Борнмуте" — только пять.



Добавим, что доморощенными игроками считаются те, которые провели три года в академиях английских или валлийских клубов в возрасте от 16 до 21.