Пулишич обсудит свое будущее в январе

Вингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич объявил, что его будущее прояснится в январе, когда он проведет переговоры с руководством клуба.

На прошлой неделе издание Daily Mail в эксклюзивном материале сообщило, что "Челси" близок к приобретению Пулишича. В ответ на это спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что его клуб намерен сохранить Кристиана минимум до конца сезона.



Однако сам Пулишич не исключает свой отъезд из Дортмунда в январе. Если 20-летний американец так и не продлит свой контракт, истекающий в конце следующего сезона, это может не оставить "Боруссии" выбора в случае поступления выгодного предложения.



"Я по-прежнему сосредоточен на выступлении за Дортмунд. Мы замечательно проводим этот сезона. Когда настанет зимний перерыв, я поговорю с клубом, и мы обсудим мое будущее", — цитирует Пулишича Sky Sports.



Добавим, что Кристиан находится в системе "Боруссии" с 2015 года. За это время он сыграл 107 матчей и забил 15 голов. В этом сезоне Пулишич не всегда проходит в стартовый состав, в том числе из-за блестящей игры Джейдона Санчо.