"Юнайтед" готов удвоить зарплату Рэшфорда

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" готов увеличить зарплату Маркуса Рэшфорда до 150 тысяч фунтов в неделю, не считая бонусов, чтобы развеять сомнения нападающего относительно своего будущего.

21-летний Рэшфорд не самым убедительным образом проводит этот сезон, отметившись лишь пятью появлениями в стартовом составе и двумя голами в рамках Премьер-Лиги. Кроме того, Маркус только по большим праздникам играет в качестве центрального нападающего, обычно действуя на фланге.

Проблемы Рэшфорда привлекли к нему интерес со стороны европейских грандов. Поговаривают, что игрок сборной Англии станет трансферной целью "Реала", "Ювентуса" и ПСЖ грядущим летом.

Однако Daily Star утверждает, что исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд собирается сделать все возможное, чтобы Маркус отбросил мысли о смене клуба.

В скором времени "красные дьяволы" должны начать переговоры с Рэшфордом о продлении сотрудничества. Новая сделка позволит Маркусу удвоить свою текущую зарплату в 75 тыс. фунтов в неделю.



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 21.11.2018 12:36 # frisby
    если уйдёт он, мартиаль и дегей - скам про "грёбаный насест" будут из чемпионшипа кукарекать

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  2. lampard78 21.11.2018 12:00 # lampard78
    Пора валить из красного автобуса, а то Моур так и сгноит талантливого парня на лавке.

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  3. chebrec 21.11.2018 11:53 # chebrec
    Суетиться начали

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  4. meshuggah 21.11.2018 11:03 # meshuggah
    помойка опять рынок подрывает

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