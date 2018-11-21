"Юнайтед" готов удвоить зарплату Рэшфорда

"Манчестер Юнайтед" готов увеличить зарплату Маркуса Рэшфорда до 150 тысяч фунтов в неделю, не считая бонусов, чтобы развеять сомнения нападающего относительно своего будущего.

21-летний Рэшфорд не самым убедительным образом проводит этот сезон, отметившись лишь пятью появлениями в стартовом составе и двумя голами в рамках Премьер-Лиги. Кроме того, Маркус только по большим праздникам играет в качестве центрального нападающего, обычно действуя на фланге.



Проблемы Рэшфорда привлекли к нему интерес со стороны европейских грандов. Поговаривают, что игрок сборной Англии станет трансферной целью "Реала", "Ювентуса" и ПСЖ грядущим летом.



Однако Daily Star утверждает, что исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд собирается сделать все возможное, чтобы Маркус отбросил мысли о смене клуба.



В скором времени "красные дьяволы" должны начать переговоры с Рэшфордом о продлении сотрудничества. Новая сделка позволит Маркусу удвоить свою текущую зарплату в 75 тыс. фунтов в неделю.