"Юнайтед" готов удвоить зарплату Рэшфорда
"Манчестер Юнайтед" готов увеличить зарплату Маркуса Рэшфорда до 150 тысяч фунтов в неделю, не считая бонусов, чтобы развеять сомнения нападающего относительно своего будущего.
21-летний Рэшфорд не самым убедительным образом проводит этот сезон, отметившись лишь пятью появлениями в стартовом составе и двумя голами в рамках Премьер-Лиги. Кроме того, Маркус только по большим праздникам играет в качестве центрального нападающего, обычно действуя на фланге.
Проблемы Рэшфорда привлекли к нему интерес со стороны европейских грандов. Поговаривают, что игрок сборной Англии станет трансферной целью "Реала", "Ювентуса" и ПСЖ грядущим летом.
Однако Daily Star утверждает, что исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд собирается сделать все возможное, чтобы Маркус отбросил мысли о смене клуба.
В скором времени "красные дьяволы" должны начать переговоры с Рэшфордом о продлении сотрудничества. Новая сделка позволит Маркусу удвоить свою текущую зарплату в 75 тыс. фунтов в неделю.
21.11.2018 11:00
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если уйдёт он, мартиаль и дегей - скам про "грёбаный насест" будут из чемпионшипа кукарекать
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