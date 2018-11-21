"Арсенал" ищет преемника для Начо Монреаля

"Арсенал" находится в поисках нового левого защитника, который смог бы стать преемником для Начо Монреаля.

Монреаль был одним из самых стабильных и надежных игроков "Арсенала" в предыдущие годы, однако после прихода Унаи Эмери на тренерский мостик Начо растерял свою форму и угодил в лазарет.



Кроме того, грядущей зимой Монреалю исполнится уже 33. А в конце сезона у Начо истекает контракт, и он вполне может покинуть "Эмирейтс" свободным агентом.



В отсутствие своего соотечественника Эмери был вынужден использовать на позиции левого защитника Сеада Колашинаца, Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Гранита Джаку, но ни один из этих вариантов не устроил Унаи в полной мере, поэтому решать существующую проблему "Арсенал" собирается с помощью выхода на трансферный рынок.



По информации Daily Mirror, скауты клуба уже получили соответствующее задание и в данный момент рыщут по Европе в поисках подходящего игрока. Проблема Эмери в том, что его бюджет весьма ограничен.



В данный момент известны имена двух игроков, которые находятся на радаре у "канониров", и оба — тоже испанцы. Первый — это Альберто Морено, чей контракт с "Ливерпулем" истекает в конце сезона. Второй — Пабло Форнальс, чье соглашение с "Вильярреалом" предусматривает отступные в 17.8 миллионов фунтов.