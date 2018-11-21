Старридж попросил у FA дополнительное время на ответ

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж попросил дополнительное время, чтобы ответить на обвинения FA касательно нарушения запрета на ставки в букмекерских конторах.

На прошлой неделе Ассоциация выдвинула свои претензии Старриджу сразу по двум пунктам. Даниэль был обвинен как непосредственно в ставках, что строго запрещено для профессиональных футболистов, а также в передаче информации посторонним лицам, пользуясь своим служебным положением.



Позже прессе удалось выяснить, что обогатиться за счет Старриджа пытались двое его родственников, делая ставки на переход Даниэля в "Интер" и "Вест Бромвич" в зимнее трансферное окно.



29-летнему англичанину надлежало предоставить свой ответ до вечера вторника, однако в указанное время Старриджу уложиться не удалось. Как сообщает The Independent, Даниэль попросил у независимой комиссии дополнительное время на то, чтобы собрать доказательства своей невиновности.



В официальном заявлении, опубликованном "Ливерпулем" в прошлый понедельник, говорится, что Старридж никогда не делал ставок на футбол и готов оказать следствию всяческое содействие.



Добавим, что Старриджу будет грозить дисквалификация, если независимая комиссия не поверит его аргументам. Например, в недавнем прошлом экс-полузащитник "Бернли" был отлучен от футбола сразу на 18 месяцев за систематические нарушения подобного характера.