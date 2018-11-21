"Манчестер Сити" узнал цену за Френки Де Йонга

"Манчестер Сити" придется выложить рекордные для своего клуба 75 миллионов фунтов, чтобы заполучить полузащитника "Аякса" Френки Де Йонга.

Уже в конце этого сезона основному опорнику "горожан" Фернандиньо исполнится 34 года. Еще с января "Сити" находится в активных поисках преемника для бразильца, но борьбу за Фреда, а затем и за Жоржиньо проиграл своим конкурентам по Премьер-Лиге.



Новой целью чемпионов Премьер-Лиги стал 21-летний Де Йонг. На "Этихад" сватают и некоторых других полузащитников, включая Рубена Невеша из "Вулверхэмптона", однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что во главе списка "Сити" находится именно Френки.



"Горожане" проделали большую скаутскую работу, просматривая 21-летнего голландца, и теперь готовы вступить в борьбу с "Барселоной", которая также проявляет самый серьезный интерес к Де Йонгу.



Растущий уровень интереса к своей восходящей звезде позволяет "Аяксу" надеяться на то, что за Де Йонга удастся выручить 75 млн. фунтов. И хотя контракт Френки рассчитан до 2022 года, устоять перед столь крупным предложением амстердамский клуб едва ли сможет.



Добавим, что свой текущий трансферный рекорд "Сити" установил минувшим летом, заплатив "Лестеру" 60 млн. фунтов за вингера Рияда Махреза.