Санллехи: "Арсенал" может купить нападающего в январе"

Спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи подтвердил, что "канониры" могут выйти на трансферный рынок в январе для покупке нападающего на замену травмированному Данни Уэлбеку.

Ранее в ноябре Уэлбек получил тяжелейшую травму правой лодыжки в матче Лиги Европы против "Спортинга". Данни перенес две операции и всерьез рискует уже не сыграть в остатке сезона.



Потеря Уэлбека оставляет главного тренера Унаи Эмери без достойного дублера для пары своих основных нападающих в лице Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Лакасетта, что может стать большой проблемой, учитывая тот факт, что в этом сезоне "Арсенал" сражается на четырех фронтах.



Еще в прошлом месяце Санллехи говорил, что не ожидает большой активности от своего клуба в январе, однако травма Уэлбека вносит коррективы в планы "Арсенала".



"Это нечто совершенно незапланированное. Да, это заставляет нас задуматься о выходе на трансферный рынок. Однако я не говорю, что мы дали зеленый свет на покупку новичка, потому что у нас есть хорошие игроки, которые теперь могут получить дополнительные шансы — например, Эдди Нкетиа".



"Давайте посмотрим. Сейчас на дворе ноябрь, и это хорошее время, чтобы начать анализировать варианты, которые у нас есть на рынке. Мы не закрываем дверь для приобретений, но покупка по-прежнему не является для нас предпочтительным вариантом".



"Мы составили планы летом. Мы довольны тем, как идут наши дела. Мы всегда стремимся обладать как можно более классной командой. Если нам предоставится очень хорошая возможность, мы определенно ее рассмотрим, поэтому время покажет. Травма Данни Уэлбека в каком-то смысле меняет наше отношение к зимнему окну", — цитирует Санллехи Sky Sports.