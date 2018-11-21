"Ливерпуль" запретил "Барселоне" покупать своих игроков до 2021 года

Отпустив полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону" в январе, "Ливерпуль" также заключил секретное соглашение с каталонским клубом насчет запрета будущих продаж.

Напомним, Коутиньо порывался уйти в "Барселону" еще летом 2017, однако тогда "красным" ценой неимоверных усилий удалось сохранить свою звезду — правда, ненадолго, потому что уже в январе Филиппе все-таки исполнил мечту и отправился на "Ноу Камп".



Тогда "Ливерпуль" заработал на игроке сборной Бразилии 142 миллиона фунтов. Помимо денег, "красные" также получили гарантии того, что "Барселона" не будет пытаться купить других игроков с "Энфилда" в течение трех лет после трансфера Коутиньо.



Как утверждают Cadena Ser и AS, данная договоренность носит не устный характер, а оформлена документально. С помощью этого секретного соглашения, рассчитанного до 2021 года, "Ливерпуль" сможет обезопасить себя от интереса "Барселоны" к игрокам вроде Мохамеда Салаха и Садио Мане.