"Юнайтед" ожидает предложений других клубов по Мартиалю в январе

Антони Мартиаль "Манчестер Юнайтед" ожидает интереса других клубов к своему нападающему Антони Мартиалю в зимнее трансферное окно из-за зашедших в тупик переговоров о новом контракте.

Еще минувшим летом казалось, что на карьере Антони в "Юнайтед" может быть поставлен крест. Мартиаль вызвал огромное разочарование главного тренера Жозе Моуриньо, без предупреждения прервав турне команды по Америке ради родов своей подруги и не поспешив воссоединиться с партнерами.

Однако руководство клуба заблокировало продажу талантливого игрока, и тот вскоре после начала сезона принялся восстанавливать утраченное доверие Моуриньо. С этой задачей Антони справился блестяще, забив шесть голов в семи последних матчах с учетом всех соревнований.

22-летний француз превратился в настоящую палочку-выручалочку для Моуриньо и закрепился в качестве игрока стартового состава. Жозе был вынужден сменить гнев на милость, несколько раз похвалив подопечного на публику.

Естественно, в такой ситуации клуб с "Олд Траффорд" задумался о продлении сотрудничества с Мартиалем, однако Sky Sports стало известно, что пока стороны "очень далеки" от компромисса.

Получив отказ на свое очередное предложение, недавно "Юнайтед" был вынужден воспользоваться своей опцией и продлить действующее соглашение Антони на 12 месяцев — до июня 2020.

Таким образом, теперь будущее Мартиаля связано до окончания следующего сезона, однако из-за отсутствия прогресса в переговорах "дьяволы" ожидают, что другие клубы постараются воспользоваться этой ситуацией.

По информации издания, свои предложения насчет экс-игрока "Монако" в январе могут сделать "Челси" и "Ювентус". Оба клуба проявляют огромный интерес к нападающему, который три года назад обошелся "Юнайтед" в 58 миллионов фунтов, включая бонусы.



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2018 05:55

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 21.11.2018 06:44 # brown-ale
    Пока он на пике, надо сливать. Челси за 70 самое то было бы отдать.

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  2. antiterror 21.11.2018 06:04 # antiterror
    Глупо будет теперь продавать. Надо как-то решать вопрос. Половину зарплаты Санчеса разделить на Марсьяля и ДДХ.

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