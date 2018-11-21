Соланке не переживает из-за дефицита игрового времени в "Ливерпуле"

Нападающий "Ливерпуля" Доминик Соланке заявил, что не переживает из-за дефицита игрового времени в этом сезоне.

В своем первом сезоне на "Энфилде" Соланке принял участие в 27 матчах, дебютировал за взрослую сборную Англии и был среди запасных во время финала Лиги Чемпионов против "Реала" в мае.



В этом кампании игрок молодежной сборной Англии еще не выходил на поле в красной футболке и лишь однажды попал в заявку "Ливерпуля" — на матч Кубка Лиги против "Челси" в сентябре.



Тем не менее, 21-летний нападающий отказывается паниковать и верит, что главный тренер Юрген Клопп поможет ему, как помог некоторым другим молодым игрокам.



"Юрген — отличный тренер, и он знает, что делает, особенно когда он помогает людям вставать на ноги".



"Вы можете видеть, что он сделал с Трентом (Александер-Арнольдом) и Джо (Гомесом) и как далеко они продвинулись. Они стали двумя важнейшими игроками для нас в этом сезоне. Я знаю их уже несколько лет, я видел, как они пробились в основу команды, и это произошло определенно не без помощи Юргена".



"Каждый в команде помогает мне. С момента своего перехода в "Ливерпуль" я смог почувствовать себя как дома и довольно быстро адаптировался. Когда они видят, что могут протянуть кому-то руку помощи, они всегда это делают", — цитирует Соланке Daily Mail.



Добавим, во второй половине сезона шансы Соланке на игровое время могут увеличиться. Дело в том, что Даниэль Старридж находится под угрозой продолжительной дисквалификации за нарушение запрета на ставки, а Дивок Ориги, как ожидается, покинет "Ливерпуль" в январе.