"Юнайтед" подтвердил, что приедет в Австралию следующим летом

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что следующим летом отправится в предсезонное турне по Австралии.

Четыре из пяти своих последних предсезонных турне "красные дьяволы" совершил в США, и рулевой Жозе Моуриньо был очень этим доволен, нахваливая условия для тренировок в Калифорнии.



Однако коммерческие интересы клуба и необходимость наращивать свое присутствие в других регионах заставили "Юнайтед" изменить своей привычке.



Более того, клуб с "Олд Траффорд" уже определился с двумя своими первыми соперниками по австралийскому турне. 13 июля подопечные Моуриньо сыграют против "Перт Глори", а спустя четыре дня — против "Лидса". Оба матча состоятся в городе Перт.



Отметим, что за последнее десятилетие "Юнайтед" лишь дважды играл с "Лидсом". В сезоне 2009/10 "белые" преподнесли сенсацию, выбив фаворита из Кубка Англии, зато двумя годами позже "дьяволы" взяли реванш в Кубке Лиги, когда дублем отметился Майкл Оуэн.



До сих пор "Юнайтед" лишь четырежды навещал Австралию. Впервые это случилось еще в 1967 году, а последний раз — в 2013 году.