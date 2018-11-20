Гендузи хочет выступать за сборную Франции, а не Марокко

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи отверг интерес сборной Марокко и видит свое будущее в сборной Франции.

Минувшим летом Гендузи прибыл на "Эмирейтс" из "Лорьяна", выступающего во втором французском дивизионе. Маттео словно не заметил этот скачок, мгновенно адаптировавшись к выступлениям на уровне Премьер-Лиге.



К настоящему моменту 19-летний полузащитник провел уже 14 матчей за "канониров" с учетом всех соревнований, а в прошлом месяце против "Карабаха" в Лиге Европы отметился своим дебютным голом за клуб.



Успехи Гендузи, имеющего африканские корни через своего отца, не остались незамеченными сборной Марокко, которая предложила Маттео возможность регулярно вызываться в национальную команду и получать международный опыт.



Однако Гендузи настроен пробиться в состав французской сборной, хотя в данный момент вызывается только в молодежную команду U-21 чемпионов Мира.



"Я с юности всегда выступал за сборные Франции различных возрастов. И я мечтаю о том, чтобы выступать за взрослую сборную Франции. Я надеюсь попасть туда, это стало бы исполнением мечты для меня".



"Я очень доволен тем, как начал в "Арсенале". Самое важное для меня — это команда, мы не проигрываем уже 15 или 16 матчей, и необходимо продолжать эту серию. Три последних матча в чемпионате мы завершили вничью, но у нас очень крепкая команда, и я надеюсь, мы многого добьемся", — сообщил Гендузи Canal+.